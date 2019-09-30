Футбол
Вести.RuНовым тренером «Спартака» может стать Доменико Тедеско
Бывший тренер германского "Шальке" Доменико Тедеско может возглавить московский "Спартак". Место главного тренера москвичей стало вакантным в воскресенье после отставки Олега Кононова. В настоящее время идет поиск нового тренера.
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с чего всё началось
По информации «СЭ», «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды. Вчера, напомним, был отправлен в отставку Олег Кононов, клуб не будет платить ему компенсацию за расторжение контракта.Спорт-Экспрессвчера в 06:24
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