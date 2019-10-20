Футбол

RT на русскомRT на русскомТедеско: полные трибуны домашнего стадиона «Спартака» зависят от нас

Спартак — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
49′
54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
55′
62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
63′
68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
84′
90′+2′
Константин Плиев
Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. В первом матче под руководством немецкого наставника красно-белые сыграли вничью с «Рубином» со счётом 0:0. На данный момент «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 15 очков.
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