Футбол
RT на русскомТедеско: полные трибуны домашнего стадиона «Спартака» зависят от нас
|18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
|49′
|54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
|55′
|62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
|63′
|68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
|75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
|84′
|90′+2′
Константин Плиев
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
29
Кутепов
6
Дантас
10
Бакаев
23
Ларссон
19
Понсе
33
Крал
25
Мельгарехо
9
Мирзов
22
Дюпин
80
Сорокин
5
Уремович
3
Плиев
29
Денисов
18
Могилевец
10
Коновалов
70
Кипиани
26
Микелтадзе
8
Кьяртанссон
12
Зуев
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября. В первом матче под руководством немецкого наставника красно-белые сыграли вничью с «Рубином» со счётом 0:0. На данный момент «Спартак» занимает девятое место в чемпионате России, набрав 15 очков.
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