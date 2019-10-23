РПЛ
Российская газетаТедеско получил первый штраф от КДК РФС
Во время встречи 13-го тура РПЛ против "Рубина", который завершился со счетом 0:0, новый главный тренер "Спартака" покидал техническую зону. Делегат матча отразил это в протоколе. На заседании КДК было принято решение оштрафовать Тедеско на 10 тысяч рублей.
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