РПЛ

Российская газетаРоссийская газетаТедеско получил первый штраф от КДК РФС

Во время встречи 13-го тура РПЛ против "Рубина", который завершился со счетом 0:0, новый главный тренер "Спартака" покидал техническую зону. Делегат матча отразил это в протоколе. На заседании КДК было принято решение оштрафовать Тедеско на 10 тысяч рублей.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Тедеско получил первый штраф от КДК после прихода в «Спартак»

Чемпионат09:59

Тедеско получил свой первый штраф в чемпионате России

Спорт-Экспресс10:22

Тренер «Спартака» оштрафован по итогам своего первого матча в ЧР

РИА Новости10:52

Тренера «Спартака» Тедеско оштрафовали на 10 тысяч рублей после его первой игры в РПЛ

Sport24.ru10:12

КДК РФС оштрафовал Тедеско по итогам матча с «Рубином»

Советский спорт12:50

Главный тренер «Спартака» Тедеско оштрафован на 10 тыс. рублей по итогам матча с «Рубином»

ТАСС Спорт10:30

Тедеско получил первый штраф от КДК после назначения в «Спартак»

Газета.Ru11:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 14:20, Ашберн
Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя есть яйца

"На здорового человека яйцо не оказывает какого-то негативного действия, поскольку лецитин не дает осаживаться холестерину на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно употреблять крайне аккуратно", - отмечает Елена Соломатина.
Российская газета 09:20
Футбол

РБ Лейпциг — Зенит 2:1 (2-й тайм)

Вести.Ru 14:06
Общество

Киев задолжал пенсионерам Донбасса более 1,5 миллиарда долларов

Омбудсмен отметила, что в среднем задолженность на одного переселенца составляет около 31 тысячи гривен (1,24 тысячи долларов).
Lenta.ru 10:41
Экономика

Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости 10:27
Происшествия

В Великобритании в грузовике нашли 39 тел

BFM.ru 05:20
Происшествия

С российского ледокола «Тор» у берегов Норвегии эвакуировали женщину

РБК 00:49
Происшествия

Чиновница пострадала в ДТП на переходе в Санкт-Петербурге

Авария произошла днем в среду, 23 октября. В результате ДТП с участием Renault и Volkswagen пострадали восемь человек.
Известия 11:31
Авто

Стали известны сроки появления Skoda Karoq в России

Руководитель российского офиса Skoda Ян Прохазка рассказал, что компактный кроссовер марки Karoq появится в России в начале следующего, 2020 года.
Motor вчера в 13:03
Общество

Богатые россияне захотели дворецкого из сериала «Дживс и Вустер»

Неизвестная богатая семья из России опубликовала на британском сайте для поиска работы вакансию дворецкого, который должен быть похож на персонажа сериала «Дживс и Вустер», пишет The Guardian.
Lenta.ru 12:00
Армия и оружие

Военная полиция России провела первое патрулирование на севере Сирии

Российские военные полицейские впервые провели патрулирование по назначенному маршруту на севере Сирийской Арабской Республики (САР) у границы с Турцией.
Известия 12:43
Экономика

Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
ТАСС 12:10
Авто

Названы 5 вариантов проверки мотора при покупке подержанной машины

Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 способов быстрой проверки мотора при покупке подержанной машины.
Автоновости дня 02:42
Шоу-бизнес

СМИ: Заворотнюк получила бесплатное место на кладбище

Родные российской актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк не платили денег после смерти брата звезды Святослава в январе 2018 года и его супруги Надежды Кузнецовой, которая ушла из жизни в 2019 году.
Московский Комсомолец 07:48
Общество

Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
Общество

Прокуратура предложила запретить СМИ писать о преступлениях детей

Прокуратура уже направила в Минкомсвязи предложение изменить законодательство о СМИ в части публикаций о преступлениях несовершеннолетних.
Право.ру 12:49
Общество

Госпитализирована Елена Малышева

Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 01:54
Футбол

Футболист «Витесса» – Слуцкому: я больше не хочу играть за твою команду

Полузащитник голландского "Витесса" Ришедли Базур ввязался в конфликт с главным тренером клуба, российским специалистом Леонидом Слуцким.
Вести.Ru 12:30
Единоборства

Макгрегор в Киеве высказался о Зеленском

Ruposters.ru 04:31
Армия и оружие

США решили оставить военных в нефтеносных районах Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что небольшое число американских подразделений останется в нефтеносных районах Сирии.
Взгляд.ру 12:05
Кино

В Сети появился трейлер финального эпизода саги «Звездные войны»

Фильм стал девятой частью легендарной саги «Звездные войны».
Дни24 вчера в 02:31
Политика

Путин сообщил о намерении России наращивать присутствие в Африке

Парламентская газета 04:59
Наука

Учёные научили крыс вождению автомобилей

ИнфоСМИ 13:26
Космос

Тайна пропавших океанов. Венера могла быть первой обитаемой планетой

РИА Новости 01:00
Шоу-бизнес

Сын Оксаны Воеводиной доводил короля Малайзии до истерик

Bimru.ru 09:45
Происшествия

СК опубликовал видео с места перестрелки в Ростовской области

ТАСС 04:43
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани 11:02
Хоккей

Вратарю «Металлурга» порезали горло коньком во время матча КХЛ

Газета.Ru 13:42
Политика

Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов

Ряд городов Украины может столкнуться с проблемами с отоплением в случае неподписания нового контракта на транзит газа из РФ в Евросоюз, заявил в среду украинский премьер-министр Алексей Гончарук.
РИА Новости 09:24
Происшествия

Священник попытался «проучить» водителя автобуса на дороге в Тамбове

В Тамбове водитель автобуса пожаловался на священника, который захотел проучить его, хотя сам создал опасную ситуацию на дороге.
Газета.Ru 09:16
Армия и оружие

Разработчик рассказал о серийном облике дрона «Охотник»

Представленная на МАКС-2019 модель тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" соответствует его серийному облику, сообщил сотрудник КБ Сухого.
Российская газета 08:38
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное