РПЛ
Газета.RuТедеско получил первый штраф от КДК после назначения в «Спартак»
Стали известны санкции к наставникам казанского "Рубина" и московского "Спартака" по итогам матча 13-го тура чемпионата России (0:0). Об этом поведал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
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Зеленский надеется на скорую встречу в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский и глава Германии Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердили после встречи в Японии, что только в рамках нормандского формата можно достичь мира в Донбассе.
Дума ТВ 02:47
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru вчера в 23:16
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ГЛАС.RU вчера в 13:58
Армия и оружие
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик рядом с Крымом
Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что американский стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52H, появившийся на экранах радаров над Чёрным морем, был сопровождён российским истребителем Су-27.
Avia.pro 17:32
Политика
Республиканцы сорвали допрос сотрудника Пентагона в рамках импичмента
Группа конгрессменов-республиканцев сорвала процесс дачи показаний советника заместителя министра обороны США Лауры Купер в рамках процедуры импичмента американского президента Дональда Трампа.
Российская газета 17:28
Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
REGNUM 11:04
Общество
Малышева выписана после госпитализации
Телеведущая Елена Малышева выписана из Боткинской больницы, куда она попала после скачка давления.
RT на русском 10:01
Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Snob.ru 15:30
Армия и оружие
Саудовская Аравия и Эмираты заинтересовались российскими системами ПВО
Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты заинтересовались российскими зенитными ракетно-пушечными системами "Панцирь-С1".
Вести.Ru 10:30
Происшествия
Во Владивостоке три человека погибли при пожаре на кладбище
Три человека погибли при пожаре в бытовом помещении на территории "Морского кладбища" во Владивостоке, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.
РИА Новости 17:44
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:17
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
На сайте Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) появился список проектов, получивших финансовую поддержку от государства, но не вернувших полученные средства.
КиноПоиск вчера в 11:11
Политика
Россия высказалась о списании долгов Африки на сумму $20 млрд
Президент России Владимир Путин заявил, что общая сумма списанных Россией долгов странам Африки превысила $20 млрд.
Газета.Ru 11:54
Происшествия
Полиция завела дело после наезда автомобилей на пешеходов в Петербурге
После столкновения и наезда двух автомобилей на пешеходов в Санкт-Петербурге завели уголовное дело.
РБК 15:23
Футбол
«Валенсия» упустила победу над «Лиллем», у Черышева гол
Евро-футбол.ру 17:02
Авто
Toyota выставила на продажу самый дешевый кросс Toyota Yaris LX
Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили 20 октября в 23:30
Происшествия
Дочь посла Ирана нашли мертвой в Москве
StarHit.ru вчера в 08:00
Футбол
Экс-нападающий «Спартака» вспомнил о «золотом» штрафном в 1989 году
ProstoProSport 03:58
Гаджеты
Банки начали блокировать смартфоны Samsung Galaxy
Samsung никак не прокомментировал инцидент, однако в российском подразделении компании "Популярная Механика" получила следующий ответ по поводу ситуации со сканером отпечатка пальцев в линейке смартфонов Galaxy S10: Samsung скоро выпустит обновление программного обеспечения для исправления работы сканера отпечатков пальцев.
Популярная механика вчера в 12:36
Происшествия
Сергей Фомин останется под домашним арестом до 8 января
Сергей Фомин останется под домашним арестом до 8 января Сергей Фомин, обвиняемый в участии в массовых беспорядках на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля, останется под домашним арестом до 8 января — такое решение в среду принял Мосгорсуд, отклонив апелляционную жалобу господина Фомина на меру пресечения, избранную для него Басманным судом в сентябре.
Коммерсантъ 18:26
Спорт
Blizzard: опубликовано расписание BlizzCon 2019
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Общество
В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов
Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
РИА Новости 14:48
Общество
Вандалы осквернили памятник Красной армии и Чехии
Новостной фронт 10:25
Экономика
Экономисты оценили данные о резком росте доходов россиян
Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Lenta.ru вчера в 23:10
Шоу-бизнес
В Сети появилось ранее не публиковавшееся видео Юлии Началовой
Анна Исаева, бывшая пиар-директор российской певицы и актрисы Юлии Началовой, выложила в своем Instagram ранее никогда не публиковавшееся видео артистки, записанное за три месяца до ее смерти.
Российская газета 05:34
Политика
Путин намерен помогать африканским странам решать проблемы
Россия и дальше намерена содействовать африканским партнерам в решении актуальных вызовов и проблем.
Суть событий 15:31