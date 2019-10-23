РПЛ

Газета.RuГазета.RuТедеско получил первый штраф от КДК после назначения в «Спартак»

Стали известны санкции к наставникам казанского "Рубина" и московского "Спартака" по итогам матча 13-го тура чемпионата России (0:0). Об этом поведал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
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Тедеско получил первый штраф от КДК после прихода в «Спартак»

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Тедеско получил свой первый штраф в чемпионате России

Спорт-Экспрессвчера в 10:22

Тренер «Спартака» оштрафован по итогам своего первого матча в ЧР

РИА Новостивчера в 10:52

Тренера «Спартака» Тедеско оштрафовали на 10 тысяч рублей после его первой игры в РПЛ

Sport24.ruвчера в 10:12

Главный тренер «Спартака» Тедеско оштрафован на 10 тыс. рублей по итогам матча с «Рубином»

ТАСС Спортвчера в 10:30

КДК РФС оштрафовал Тедеско по итогам матча с «Рубином»

Советский спортвчера в 12:50

Тедеско получил первый штраф от КДК после назначения в «Спартак»

Газета.Ruвчера в 11:43
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Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров

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Хакеры замаскировали вирусы под бухгалтерские файлы

После летних отпусков российские компании столкнулись с массовой рассылкой вредоносных программ под видом бухгалтерских документов.
Телеканал 360° вчера в 22:14
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Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии

Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
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Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов

Министерство культуры и Фонд кино опубликовали «черный список» кинематографистов.
Культуромания вчера в 01:47
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Взгляд «Таймс» на глобальную экспансию Путина: сфера влияния России (The Times, Великобритания) (The Times)

Прошло всего пять лет с тех пор, как президент Обама едко, но точно назвал Россию региональной державой.
ИноСМИ вчера в 13:25
Экономика

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business

Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
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В Приамурье на взятке пойман глава поселения

Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый, зная, что местный фермер использует земельный участок для сельскохозяйственных нужд в отсутствие законных оснований, потребовал от него взятку в размере 200 тыс. рублей за непринятие мер по прекращению пользования фермером указанной землей.
REGNUM 00:54
Экономика

В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Общество

Елену Малышеву госпитализировали

Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
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Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
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Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами

Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета вчера в 20:40
Армия и оружие

В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор

США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Известия вчера в 23:49
Происшествия

На Урале уволенная за откровенные фотографии педагог вызвана на допрос

В челябинском Магнитогорске уволенная из-за откровенных фотографий 19-летней давности детский тренер Екатерина Конопенко вызвана на допрос в полицию.
REGNUM 00:47
Происшествия

Бастрыкин поручил разобраться с убийством двух девушек в Екатеринбурге

Известия вчера в 17:27
Армия и оружие

Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Чёрным морем

Российский истребитель в Чёрном море встретил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России и взял его на сопровождение, сообщили в российском Минобороны.
RT на русском вчера в 04:48
Экономика

Акции «Сургутнефтегаза» обновили максимум за 13 лет

23 октября обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили на Московской бирже на 16,6%, до 42,8 руб. за штуку, это рекордная цена за последние 13 лет.
РБК вчера в 14:35
Игры

Опубликован первый геймплейный ролик ремастера Command & Conquer

Игромания.ру вчера в 18:03
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия

В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами

RZN.info вчера в 06:57
Хоккей

Защитник «Ак Барса» прокомментировал травму Ткачева

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин после поражения от «Металлурга» (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи и пожелал здоровья нападающему Владимиру Ткачеву.
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Авто

Кроссовер Skoda Karoq появится в РФ в первом квартале следующего года

Российская премьера кроссовера Karoq состоится в декабре нынешнего года, а продажи начнутся в феврале—марте 2020 года.
Тарантас Ньюс 22 октября в 01:39
Происшествия

Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке

Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском вчера в 12:05
Общество

Госдума попросила СК найти следы денег на очистку Байкала

Ридус вчера в 20:04
Происшествия

В Якутии спасатели эвакуировали людей с застрявших на реке судов

REGNUM вчера в 22:36
Футбол

«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов

Газета.Ru вчера в 15:00
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В бундестаге рассказали о потерях ФРГ от санкций против России

Член комитета бундестага Германии по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций против России.
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Общество

В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС

Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Футбол

Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдёт в России

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Россия получила право провести чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года.
RT на русском 00:39
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Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге

Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 13:45
Гаджеты

Раскладной смартфон Huawei Mate X оказался на 1000 долларов дороже

Astera вчера в 07:27
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
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