РПЛ
Газета.RuТедеско получил первый штраф от КДК после назначения в «Спартак»
Стали известны санкции к наставникам казанского "Рубина" и московского "Спартака" по итогам матча 13-го тура чемпионата России (0:0). Об этом поведал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Тренера «Спартака» Тедеско оштрафовали на 10 тысяч рублей после его первой игры в РПЛ
Sport24.ruвчера в 10:12
Главный тренер «Спартака» Тедеско оштрафован на 10 тыс. рублей по итогам матча с «Рубином»
ТАСС Спортвчера в 10:30
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 01:05, Ашберн
Кино
Кинокомпании определили номинантов на «Оскар» среди актеров
Вести.Ru вчера в 23:33
Интернет
Хакеры замаскировали вирусы под бухгалтерские файлы
После летних отпусков российские компании столкнулись с массовой рассылкой вредоносных программ под видом бухгалтерских документов.
Телеканал 360° вчера в 22:14
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 22 октября в 23:16
Кино
Минкульт опубликовал «доску позора» кинематографистов
Министерство культуры и Фонд кино опубликовали «черный список» кинематографистов.
Культуромания вчера в 01:47
Армия и оружие
Взгляд «Таймс» на глобальную экспансию Путина: сфера влияния России (The Times, Великобритания) (The Times)
Прошло всего пять лет с тех пор, как президент Обама едко, но точно назвал Россию региональной державой.
ИноСМИ вчера в 13:25
Экономика
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Doing Business
Россия поднялась на 28-е место в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса.
Газета.Ru 00:04
Происшествия
В Приамурье на взятке пойман глава поселения
Согласно материалам уголовного дела, подозреваемый, зная, что местный фермер использует земельный участок для сельскохозяйственных нужд в отсутствие законных оснований, потребовал от него взятку в размере 200 тыс. рублей за непринятие мер по прекращению пользования фермером указанной землей.
REGNUM 00:54
Экономика
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
РИА Новости вчера в 10:27
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 вчера в 01:47
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк выложила в Instagram новые фото, прервав молчание.
Новости Рязани вчера в 11:02
Политика
Посол РФ оценил требование конгресса США признать «Азов» террористами
Напомним, ранее американские конгрессмены обратились в Госдеп США с требованием внести в список иностранных террористических организаций украинский полк "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ).
Российская газета вчера в 20:40
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
США не рассматривают планов нападения на Россию благодаря наличию у нее стратегических ядерных сил.
Известия вчера в 23:49
Происшествия
На Урале уволенная за откровенные фотографии педагог вызвана на допрос
В челябинском Магнитогорске уволенная из-за откровенных фотографий 19-летней давности детский тренер Екатерина Конопенко вызвана на допрос в полицию.
REGNUM 00:47
Происшествия
Бастрыкин поручил разобраться с убийством двух девушек в Екатеринбурге
Известия вчера в 17:27
Армия и оружие
Истребитель Су-27 сопроводил бомбардировщик США над Чёрным морем
Российский истребитель в Чёрном море встретил американский бомбардировщик B-52H при приближении к границе России и взял его на сопровождение, сообщили в российском Минобороны.
RT на русском вчера в 04:48
Экономика
Акции «Сургутнефтегаза» обновили максимум за 13 лет
23 октября обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» подскочили на Московской бирже на 16,6%, до 42,8 руб. за штуку, это рекордная цена за последние 13 лет.
РБК вчера в 14:35
Игры
Опубликован первый геймплейный ролик ремастера Command & Conquer
Игромания.ру вчера в 18:03
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
В августе 2019 года официальный представитель ORSIS сообщил РИА Новости, что после срыва тендера минобороны Армении на поставку оружия на сумму в несколько миллионов долларов, в котором участвовала эта российская компания, в Армении возбудили уголовное дело по статье "халатное отношение к службе".
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия
В Великобритании нашли грузовик с 39 трупами
RZN.info вчера в 06:57
Хоккей
Защитник «Ак Барса» прокомментировал травму Ткачева
Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин после поражения от «Металлурга» (0:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ подвел итоги встречи и пожелал здоровья нападающему Владимиру Ткачеву.
Спорт-Экспресс вчера в 14:58
Авто
Кроссовер Skoda Karoq появится в РФ в первом квартале следующего года
Российская премьера кроссовера Karoq состоится в декабре нынешнего года, а продажи начнутся в феврале—марте 2020 года.
Тарантас Ньюс 22 октября в 01:39
Происшествия
Террористы планировали взорвать в 2017 году корабль во Владивостоке
Террористы, устроившие в 2017 году взрыв в петербургском метро, собирались также подорвать российский военный корабль в порту Владивостока.
RT на русском вчера в 12:05
Общество
Госдума попросила СК найти следы денег на очистку Байкала
Ридус вчера в 20:04
Происшествия
В Якутии спасатели эвакуировали людей с застрявших на реке судов
REGNUM вчера в 22:36
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru вчера в 15:00
Политика
В бундестаге рассказали о потерях ФРГ от санкций против России
Член комитета бундестага Германии по международным делам Вальдемар Гердт заявил, что немецкие предприятия потеряли более $100 млрд за годы действия европейских санкций против России.
RT на русском вчера в 18:38
Общество
В России могут начать штрафовать за недолив топлива на АЗС
Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.
REGNUM 00:33
Футбол
Чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года пройдёт в России
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что Россия получила право провести чемпионат мира по пляжному футболу 2021 года.
RT на русском 00:39
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге
Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 13:45
Гаджеты
Раскладной смартфон Huawei Mate X оказался на 1000 долларов дороже
Astera вчера в 07:27