РПЛ
Газета.RuТедеско получил первый штраф от КДК после назначения в «Спартак»
Стали известны санкции к наставникам казанского "Рубина" и московского "Спартака" по итогам матча 13-го тура чемпионата России (0:0). Об этом поведал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
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Тренера «Спартака» Тедеско оштрафовали на 10 тысяч рублей после его первой игры в РПЛ
Sport24.ruвчера в 10:12
Главный тренер «Спартака» Тедеско оштрафован на 10 тыс. рублей по итогам матча с «Рубином»
ТАСС Спортвчера в 10:30
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 04:00, Ашберн
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
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Названы 5 вариантов проверки мотора при покупке подержанной машины
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Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.
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Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM вчера в 02:06
Общество
Обвиняемому в шпионаже в России Уилану отказали в отводе судьи
Обвиненному в шпионаже в РФ гражданину США Полу Уилану вслед за отказом в отводе прокурора было отказано и в отводе судьи.
РИА Новости 03:47
Армия и оружие
Россия отправит в Сирию больше военной техники
Дополнительное оснащение, которое отправят российским войскам, будет также включать в себя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), рассказал собеседник издания.
Lenta.ru 03:25
Общество
Комиссия РАН нашла признаки лженауки в статьях кандидатов в академики
Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой подготовила доклад о псевдонаучных публикациях у ряда кандидатов в члены-корреспонденты и академики (документ есть у РБК).
РБК 03:00
Музыка
Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу
30 сентября 2019 года Джастин женился на Хейли Болдуин, и, как бы Селена ни уверяла, что чувства к бывшему остались в прошлом, ее новая песня говорит об обратном.
Sunmag.me вчера в 11:08
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
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РБК: ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплат из бюджета
В Системе быстрых платежей Банка России (СБП) могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц.
Ведомости 01:53
Происшествия
В Сети появилось видео взрыва гранаты в руках ветерана АТО в Киеве
Момент взрыва гранаты в центре Киева, в результате которого погиб ветеран АТО, попал на камеры видеонаблюдения.
Life.ru вчера в 13:34
Политика
Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине
В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.
Московский Комсомолец вчера в 17:37
Происшествия
В Кузбассе медведь растерзал охотника
В Топинском районе Кузбасса охотник погиб от лап медведя. Следственные органы начали проверку.
Российская газета 02:26
Политика
В Сочи открывается экономический саммит «Россия — Африка»
Руководители более 40 африканских стран примут сегодня участие в экономическом саммите «Россия - Африка».
Авторадио вчера в 02:55
Здоровье
В Челябинскую область завезли «чумную» колбасу
В Челябинск из Калужской области завезли партию вареной колбасы под названием «Бутербродная», в которой обнаружен вирус африканской чумы свиней.
Национальное Аграрное Агентство 01:21
Кино
Бесплатный интернет предлагает «Ростелеком» за подписку на Wink
Компания «Ростелеком» предлагает абонентам выгодную акцию – бесплатный интернет за подписку на Wink.
Регион online вчера в 06:06
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Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Экономика
Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила 1 млрд рублей
До конца года компания планирует увеличить вдвое выручку в сравнении с прошлым годом, когда она составила 1,9 млрд руб. В сентябре Delivery Club впервые преодолел отметку 3 млн доставленных заказов, следует из материалов Mail.ru Group.
Коммерсантъ 02:23
Армия и оружие
В Кремле заявили о предательстве США курдов в Сирии
США были самыми близкими союзниками курдов в Сирии, а потом бросили их, чуть ли не вынудив воевать с армией Турции.
Rambler News Service вчера в 03:11
Происшествия
Военный медик истратил на себя запас промедола подводников
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Коммерсантъ вчера в 18:26
Происшествия
В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов
В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
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Общество
Сбербанк опроверг сообщения о новой утечке данных клиентов
Сбербанк России опровергает информацию о новой утечке данных клиентов, следует из комментария пресс-службы банка "Интерфаксу".
Интерфакс 03:56
Кино
В сети появились вырезанные сцены финала «Игры престолов»
Оригинальная версия сценария культового сериала «Игра престолов» появилась в библиотеке Гильдии сценаристов в Лос-Анджелесе.
ГЛАС.RU вчера в 07:31
Армия и оружие
Бомбардировщики B-52 сымитировали бомбардировку Крыма
Переброшенные на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании американские стратегические бомбардировщики В-52Н совершили тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщило командование ВВС США в Европе.
Экономика сегодня вчера в 00:15
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Компактный флагман Sony Xperia 5 стал доступен для заказа в России
Что касается российских продаж, то в нашей стране клиентам предложат версию с 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти.
Astera вчера в 11:19
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Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX
Обсуждаемая модель собирается на шасси Yaris L. Во внешнем оформлении модификация LX отличается радиаторной решеткой, новой оптикой и другим оформлением бамперов.
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Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
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Renault показала патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway
Renault Logan Stepway – автомобиль, который, сочетая в себе надежность, современные технологии и характер кроссовера, подойдет правоохранительным органам для решения широкого спектр задач.
Автоновости дня вчера в 07:26
Общество
Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам
Российская газета 00:56
Политика
В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram
Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
Газета.Ru 02:46