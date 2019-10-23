РПЛ

Газета.RuГазета.RuТедеско получил первый штраф от КДК после назначения в «Спартак»

Стали известны санкции к наставникам казанского "Рубина" и московского "Спартака" по итогам матча 13-го тура чемпионата России (0:0). Об этом поведал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
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Тедеско получил первый штраф от КДК после прихода в «Спартак»

Чемпионатвчера в 09:59

Тедеско получил свой первый штраф в чемпионате России

Спорт-Экспрессвчера в 10:22

Тренер «Спартака» оштрафован по итогам своего первого матча в ЧР

РИА Новостивчера в 10:52

Тренера «Спартака» Тедеско оштрафовали на 10 тысяч рублей после его первой игры в РПЛ

Sport24.ruвчера в 10:12

КДК РФС оштрафовал Тедеско по итогам матча с «Рубином»

Советский спортвчера в 12:50

Главный тренер «Спартака» Тедеско оштрафован на 10 тыс. рублей по итогам матча с «Рубином»

ТАСС Спортвчера в 10:30

Тедеско получил первый штраф от КДК после назначения в «Спартак»

Газета.Ruвчера в 11:43
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Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 04:00, Ашберн
Политика

Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера

Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
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Авто

Названы 5 вариантов проверки мотора при покупке подержанной машины

Автоновости дня вчера в 02:42
Финансы

Глава РСПП ожидает снижения ключевой ставки ЦБ до 6,5% годовых

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин ожидает снижения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров регулятора в пятницу, 25 октября, до 6,5% с нынешних 7% годовых.
ТАСС вчера в 13:09
Политика

Президенты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе

«Достижение мира в Донбассе и завершение кровопролития является безусловным приоритетом для меня и моей команды», — заверил Штайнмайера Зеленский.
REGNUM вчера в 02:06
Общество

Обвиняемому в шпионаже в России Уилану отказали в отводе судьи

Обвиненному в шпионаже в РФ гражданину США Полу Уилану вслед за отказом в отводе прокурора было отказано и в отводе судьи.
РИА Новости 03:47
Армия и оружие

Россия отправит в Сирию больше военной техники

Дополнительное оснащение, которое отправят российским войскам, будет также включать в себя беспилотные летательные аппараты (БПЛА), рассказал собеседник издания.
Lenta.ru 03:25
Общество

Комиссия РАН нашла признаки лженауки в статьях кандидатов в академики

Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой подготовила доклад о псевдонаучных публикациях у ряда кандидатов в члены-корреспонденты и академики (документ есть у РБК).
РБК 03:00
Музыка

Селена Гомес посвятила новую песню Джастину Биберу

30 сентября 2019 года Джастин женился на Хейли Болдуин, и, как бы Селена ни уверяла, что чувства к бывшему остались в прошлом, ее новая песня говорит об обратном.
Sunmag.me вчера в 11:08
Общество

В Forbes назвали самых богатых женщин России

Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
RT на русском 01:29
Экономика

РБК: ЦБ внедрит в Систему быстрых платежей механизм выплат из бюджета

В Системе быстрых платежей Банка России (СБП) могут появиться переводы из бюджета в адрес физических лиц.
Ведомости 01:53
Происшествия

В Сети появилось видео взрыва гранаты в руках ветерана АТО в Киеве

Момент взрыва гранаты в центре Киева, в результате которого погиб ветеран АТО, попал на камеры видеонаблюдения.
Life.ru вчера в 13:34
Политика

Суд обязал Госдепартамент опубликовать документы по Украине

В США суд обязал Государственный департамент в течение 30 дней представить документы, связанные с ситуацией вокруг Украины, включая переписку госсекретаря Майкла Помпео с адвокатом Рудольфом Джулиани.
Московский Комсомолец вчера в 17:37
Происшествия

В Кузбассе медведь растерзал охотника

В Топинском районе Кузбасса охотник погиб от лап медведя. Следственные органы начали проверку.
Российская газета 02:26
Политика

В Сочи открывается экономический саммит «Россия — Африка»

Руководители более 40 африканских стран примут сегодня участие в экономическом саммите «Россия - Африка».
Авторадио вчера в 02:55
Здоровье

В Челябинскую область завезли «чумную» колбасу

В Челябинск из Калужской области завезли партию вареной колбасы под названием «Бутербродная», в которой обнаружен вирус африканской чумы свиней.
Национальное Аграрное Агентство 01:21
Кино

Бесплатный интернет предлагает «Ростелеком» за подписку на Wink

Компания «Ростелеком» предлагает абонентам выгодную акцию – бесплатный интернет за подписку на Wink.
Регион online вчера в 06:06
Происшествия

Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии

Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
REGNUM вчера в 21:34
Экономика

Квартальная выручка Delivery Club впервые превысила 1 млрд рублей

До конца года компания планирует увеличить вдвое выручку в сравнении с прошлым годом, когда она составила 1,9 млрд руб. В сентябре Delivery Club впервые преодолел отметку 3 млн доставленных заказов, следует из материалов Mail.ru Group.
Коммерсантъ 02:23
Армия и оружие

В Кремле заявили о предательстве США курдов в Сирии

США были самыми близкими союзниками курдов в Сирии, а потом бросили их, чуть ли не вынудив воевать с армией Турции.
Rambler News Service вчера в 03:11
Происшествия

Военный медик истратил на себя запас промедола подводников

Лейтенант медицинской службы Максим Ловус служил в 4-й отдельной бригаде подводных лодок (войсковая часть №80515) Черноморского флота, которая дислоцируется на Новороссийской военно-морской базе, считающейся форпостом морских ворот юга России.
Коммерсантъ вчера в 18:26
Происшествия

В Петербурге пострадали 6 человек из-за наезда автомобиля на пешеходов

В Петербурге при столкновении иномарок Volkswagen Polo и Renault пострадали шесть человек, сообщили РБК в пресс-службе УГИБДД по региону.
РБК вчера в 07:08
Общество

Сбербанк опроверг сообщения о новой утечке данных клиентов

Сбербанк России опровергает информацию о новой утечке данных клиентов, следует из комментария пресс-службы банка "Интерфаксу".
Интерфакс 03:56
Кино

В сети появились вырезанные сцены финала «Игры престолов»

Оригинальная версия сценария культового сериала «Игра престолов» появилась в библиотеке Гильдии сценаристов в Лос-Анджелесе.
ГЛАС.RU вчера в 07:31
Армия и оружие

Бомбардировщики B-52 сымитировали бомбардировку Крыма

Переброшенные на передовую авиабазу Фэрфорд в Великобритании американские стратегические бомбардировщики В-52Н совершили тренировочные полеты над акваторией Черного моря, сообщило командование ВВС США в Европе.
Экономика сегодня вчера в 00:15
Гаджеты

Компактный флагман Sony Xperia 5 стал доступен для заказа в России

Что касается российских продаж, то в нашей стране клиентам предложат версию с 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти.
Astera вчера в 11:19
Авто

Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Yaris LX

Обсуждаемая модель собирается на шасси Yaris L. Во внешнем оформлении модификация LX отличается радиаторной решеткой, новой оптикой и другим оформлением бамперов.
Car.ru 21 октября в 06:02
Армия и оружие

В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160

Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Интерфакс 03:02
Авто

Renault показала патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway

Renault Logan Stepway – автомобиль, который, сочетая в себе надежность, современные технологии и характер кроссовера, подойдет правоохранительным органам для решения широкого спектр задач.
Автоновости дня вчера в 07:26
Общество

Врач рассказала, почему опасно пить кофе по утрам

Российская газета 00:56
Политика

В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram

Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
Газета.Ru 02:46
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