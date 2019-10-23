РПЛ

Газета.RuГазета.RuТедеско получил первый штраф от КДК после назначения в «Спартак»

Стали известны санкции к наставникам казанского "Рубина" и московского "Спартака" по итогам матча 13-го тура чемпионата России (0:0). Об этом поведал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
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Тедеско получил первый штраф от КДК после прихода в «Спартак»

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