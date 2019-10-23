РПЛ
Газета.RuТедеско получил первый штраф от КДК после назначения в «Спартак»
Стали известны санкции к наставникам казанского "Рубина" и московского "Спартака" по итогам матча 13-го тура чемпионата России (0:0). Об этом поведал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
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Общество
В России могут ввести штрафы за недолив бензина на АЗС
По данным «Известий», в Министерстве промышленности и торговли предлагают внести в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП) штрафные санкции за недолив топлива на заправочных станциях.
Общество
В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов
Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").
Спорт
Паралимпийская чемпионка Марике Верворт сделала эвтаназию
В 2008 году спортсменка подписала документы, которые позволили медикам закончить ее жизнь.
Музыка
Селена Гомес сняла новый клип на айфон
Певица Селена Гомес показала на YouTube клип на песню Lose You To Love Me.
Футбол
«РБ Лейпциг» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов
Немецкий "РБ Лейпциг" на своем поле обыграл петербургский "Зенит" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Политика
AP: Зеленский пытался избежать давление Трампа еще до инаугурации
Больше чем за два месяца до своей инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский пытался найти способ избежать трудности из-за возможной просьбы лидера США Дональда Трампа возобновить расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Игры
Новая Call Of Duty не выйдет на PlayStation в России
Игру Call Of Duty:Modern Warfare нельзя будет приобрести в цифровом магазине PlayStation Store на территории России, сообщается в официальном аккаунте игры в Twitter.
Спорт
Российская сборная вновь не сможет полноценно участвовать в Олимпиаде
Как говорит генеральный директор Российской национальной антидопинговой организации (Русада) Юрий Ганус, Олимпийская сборная России скорее всего не сможет полноценно участвовать в Летних олимпийских играх в Токио 2020 года.
Происшествия
СК завел дело о халатности после гибели задержанного в Калининграде
Следователи возбудили уголовное дело о халатности из-за смерти мужчины, который получил ожоги в отделе полиции в Калининграде.
Происшествия
Уголовное дело возбудили после ДТП на переходе в Петербурге
Уголовное дело возбудили после ДТП на пешеходном переходе в Санкт-Петербурге, где пострадали 8 человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Политика
Трамп поручил снять санкции с Турции
США снимут санкции против Турции, заявил американский президент Дональд Трамп. Такое поручение он дал министру финансов Стивену Мнучину.
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
Армия и оружие
Пентагон подтвердил имитацию атаки B-52 на Крым
Командование вооруженными силами США в Европе подтвердило факт имитации бомбардировки Крыма в минувшую субботу, а также объяснило причины имитации атаки.
Культура
Ревва опубликовал новый клип с Галустяном-джинном
Российский шоумен Александр Ревва (Артур Пирожков) опубликовал на своем YouTube-канале клип на песню "Она решила сдаться".
Происшествия
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17
Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек.
Армия и оружие
Шойгу провел переговоры с главнокомандующим СДС
Переговоры по видеоконференцсвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с главнокомандующим Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлумом Абдо прошли вечером в среду, сообщает Минобороны России.
Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около $1 трлн, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено $2 трлн.
Политика
Депутаты Зеленского идут на «публичный полиграф»
Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на полиграфе.
Кино
Вышел трейлер девятого эпизода «Звездных войн»
Канал Star Wars опубликовал финальный трейлер девятого эпизода легендарной космической саги «Звездные войны», который станет заключительной частью новой трилогии.
Общество
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Политика
Зеленский рассказал, когда состоится встреча в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал местным СМИ об условиях, при которых будет назначена дата следующего саммита в «нормандском формате», передает RT.
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Россия направляет Армении ноту протеста в связи со срывом оружейного тендера, в котором участвовала российская компания ORSIS и попросила министра обороны Давида Тонояна разрешить ситуацию, следует из текста документа, копия которого есть у «РИА Новости».
Экономика
Минфин выступил за сокращение доли государства в компаниях до 50%
Позицию Минфина насчет приватизации на форуме высказал именно Моисеев, сообщил РБК экономист одной из иностранных консалтинговых компаний и подтвердила модератор панельной сессии, экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец.
Кино
Представлен трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем
Кинокомпания Sony Pictures опубликовала первый дублированный трейлер фантастического боевика «Бладшот», главную роль в котором исполнит голливудский актер Вин Дизель.
Происшествия
Два вертолета столкнулись в Техасе
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.