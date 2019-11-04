Футбол

ЧемпионатЧемпионатТедеско получил вторую жёлтую карточку в РПЛ

Во втором тайме главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско получил жёлтую карточку. Это предупреждение стало вторым для немецкого специалиста в Российской Премьер-Лиге. Ранее Тедеско получил жёлтую карточку в матче 14-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (3:0).
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