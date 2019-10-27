РПЛ

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руТедеско получил жёлтую карточку в игре с «Локомотивом»

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отличился со знаком минус в гостевом матче чемпионата России против «Локомотива». По ходу первого тайма Алексей Еськов показал 34-летнему немецкому специалисту жёлтую карточку за споры с арбитром.
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