Футбол

РИА НовостиРИА НовостиТедеско: поменяли скамейку запасных, чтобы быть ближе к болельщикам

Спартак — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
49′
54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
55′
62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
63′
68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
84′
90′+2′
Константин Плиев
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, что решение поменять скамейку запасных связано с желанием быть поближе к болельщикам команды. Встреча 13-го тура чемпионата России "Спартак" – "Рубин" (Казань) состоялась в субботу в Москве и завершилась со счетом 0:0.
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