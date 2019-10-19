Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, что решение поменять скамейку запасных связано с желанием быть поближе к болельщикам команды. Встреча 13-го тура чемпионата России "Спартак" – "Рубин" (Казань) состоялась в субботу в Москве и завершилась со счетом 0:0.

Тедеско: поменяли скамейку запасных, чтобы быть ближе к болельщикам

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