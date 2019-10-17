Футбол
Sport24.ruТедеско познакомился со сборниками «Спартака»
Сегодня первую тренировку под руководством нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско провели вернувшиеся из молодежной сборной России голкипер Александр Максименко, защитник Николай Рассказов, полузащитники Максим Глушенков и Наиль Умяров.
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 16:35, Ашберн
Армия и оружие
Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
РИА Новости 13:59
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Политика
Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit
Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.
Российская газета 13:56
Космос
NASA показало новые скафандры для полетов на Луну
Как подчеркнули инженеры NASA, по своим характеристикам скафандры нового поколения значительно превосходят те, которые использовались во времена Нила Армстронга и других участниках первых полетов к Луне.
Москва 24 вчера в 05:52
Шоу-бизнес
Модель Анастасия Решетова родила Тимати сына
Тимати опубликовал в "Инстаграме" фото, на котором он снят с младенцем на руках. Сына, как сообщает сам рэпер, назвали Ратмиром.
Вести.Ru вчера в 12:34
Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Шоу-бизнес
Перенесшей операцию Анастасии Заворотнюк стало лучше
Актриса удачно перенесла операцию, поэтому она выписалась из клиники и сейчас находится в реабилитационном центре.
Территория новостей 02:45
Армия и оружие
Курды отказались пускать сирийско-российский военный конвой в Ракку
Курдский блокпост отказался пропускать в Ракку сирийский и российский военный конвой, сообщили СМИ.
Взгляд.ру 09:56
Киберспорт
Virtus.pro пропустят DOTA Summit 11
We are working with Team jfshfh178 to hopefully secure them visas on time for our DPC Minor as VP's replacement.VP's Statement: https://t.co/eNi6EysGZO — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) October 17, 2019 К сожалению, трехкратные победители Dota Summit Virtus.pro не смогут присутствовать на Dota Summit 11 в ноябре из-за проблем с получением виз.
Dota2.ru 13:27
Транспорт
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
РИА Новости вчера в 15:25
Политика
Члены СПЧ одобрили проект письма Путину против отставки Федотова
Члены Совета по правам человека при президенте собирают подписи под письмом СПЧ к главе государства Владимиру Путину с просьбой не менять председателя совета Михаила Федотова.
РБК 15:23
Хоккей
НХЛ дисквалифицировала российского хоккеиста на 20 матчей за допинг
НХЛ дисквалифицировала российского форварда «Вегас Голден Найтс» Валентина Зыкова на 20 матчей.
РБК 14:44
Общество
Роспотребнадзор перечислил самые полезные орехи
iReactor 04:01
Культура
Составлен список самых влиятельных людей в Голливуде
Суть событий вчера в 15:55
Политика
Госдеп лишился возможности влиять на политику США по Украине
Агентство Bloomberg пишет, что такое решение Белого дома вызвано желанием обойти официальную линию США по Украине.
News.ru вчера в 07:25
Общество
Температурный рекорд 1990 года побит в Москве
Эхо Москвы 06:32
Экономика
Saudi Aramco может объявить об IPO
Нефтяная госкомпания Saudi Aramco может официально объявить проведение IPO. Об этом сообщает Financial Times.
Газета.Ru 15 октября в 10:17
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала Собчак о романе с Фадеевым
Экс-участница группы SEREBRO Ольга Серябкина во время передачи "Осторожно, Собчак!" ответила на слухи о своем романе с продюсером Максимом Фадеевым.
Московский Комсомолец вчера в 09:48
Политика
Трамп заявил о «великолепных новостях» из Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам визита вице-президента Майка Пенса и госсекретаря Майка Помпео в Анкару из Турции пришли «великолепные новости» и «миллионы жизней будут спасены».
RT на русском 13:37
Здоровье
Из НКПП исключат ревакцинацию против туберкулеза детей 6–7 лет
В соответствии с проектом приказа Минздрава России «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок», из нацкалендаря профилактических прививок (НКПП) планируется исключить вакцинацию против туберкулеза детей в возрасте 6–7 лет.
Medvestnik.ru 15 октября в 13:54
Армия и оружие
В Сети появилось первое изображение новой самоходки 2С43 «Мальва»
На сегодняшний день, многие армии мира уже имеют в своем распоряжении аналогичные самоходки. Появилось изображение САУ 2С43 "Мальва".
ГЛАС.RU 13:56
Шоу-бизнес
Ксения Бородина восхитила поклонников новым образом с кудряшками
36-летняя телеведущая Ксения Бородина редко позволяет себе эксперименты с собственной внешностью, но в одном из последних постов в сети Инстаграм она удивила своих многочисленных поклонников новым имиджем.
OvideO.ru 03:17
Политика
Синод РПЦ опроверг сообщения о признании Элладской церковью ПЦУ
Священный Синод Русской православной церкви в четверг опроверг информацию ряда СМИ о состоявшемся признании Элладской церковью "новой церкви" Украины.
РИА Новости 09:28
Происшествия
СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве
РИА Новости вчера в 03:33
Кино
Netflix представил новый тизер «Ведьмака»
Стриминговая платформа Netflix представила новый тизер одного из самых ожидаемых в этом году сериалов «Ведьмак».
Комсомольская правда вчера в 08:41