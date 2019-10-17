Сегодня первую тренировку под руководством нового главного тренера красно-белых Доменико Тедеско провели вернувшиеся из молодежной сборной России голкипер Александр Максименко, защитник Николай Рассказов, полузащитники Максим Глушенков и Наиль Умяров.

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