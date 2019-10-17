Футбол
Газета.RuТедеско познакомился со «сборниками» «Спартака»
Новоиспеченный главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско познакомился с игроками клуба, передает пресс-служба красно-белых. Футболисты недавно вернулись в расположение клуба после вызовов в национальные сборные.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 13:30, Ашберн
Транспорт
Москва встала в девятибалльных пробках
Мослента 12:24
Авто
«Русский Прадо» от «УАЗа»: Роспатент показал детали
Опубликованные в базе Роспатента детали (центральный тоннель, мультимедиа и светодиодная оптика), получит глубоко модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот» – «Русский Прадо».
Автоновости дня вчера в 23:53
Общество
Самолет с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон не смог сесть в Исламабаде
Британский принц Уильям, в сопровождении супруги Кейт Миддлтон совершающий пятидневный визит в Пакистан, не смог добраться до Исламабада.
Московский Комсомолец 12:50
Шоу-бизнес
Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
Super.ru 10:50
Космос
Черные дыры подавляют звездообразование в карликовых галактиках
В результате вокруг черных дыр скапливаются образующие галактики звезды, в том числе Млечный Путь.
Век 11:32
Общество
В Керчи почтили память жертв трагедии в колледже
В Керчи прошла минута молчания по случаю годовщины трагедии в политехническом колледже. Во всех храмах и мечетях города прозвучат молитвы.
RT на русском 07:37
Политика
Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру посла в России Салливана
Президент США Дональд Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на пост нового посла в России.
RT на русском 12:22
Политика
Саммит Евросоюза одобрил сделку по Brexit
Саммит глав 27 стран-членов Европейского союза одобрил сделку по Brexit, сообщил во время пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск.
РБК 13:09
Происшествия
Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане
В Дагестане в школу в селе Уллуая ворвался вооруженный топором мужчина в маске Джокера, передает РЕН.
Газета.Ru 11:30
Политика
Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
Российская газета вчера в 08:24
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM вчера в 15:30
Политика
Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану
Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.
Газета.Ru 05:30
Политика
Россию захотели пригласить в США на саммит G7
Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Lenta.ru 13:13
Космос
Бывший ученый NASA заявил о наличии следов жизни на Марсе
Реальное время 14 октября в 19:31
Хоккей
Агент Шумакова рассказал, почему хоккеист ушёл из ЦСКА
Хоккейный агент Шуми Бабаев рассказал, что нападающий Сергей Шумаков ушёл из ЦСКА из-за атмосферы в московском клубе.
News.ru 10:05
Политика
Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда
Американские военные атташе, задержанные в Северодвинске 14 октября, во время поездки по Архангельской области несколько раз меняли поезда.
РЕН ТВ вчера в 14:57
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Вести.Ru 06:07
Экономика
Минэнерго предложило создать госкомпанию для инвестиций в СПГ-проекты
Министр энергетики Александр Новак предложил президенту Владимиру Путину создать государственную публично-правовую компанию, которая «могла бы выступить соинвестором в реализуемые проекты по производству сжиженного природного газа (СПГ) и участвовать в развитии и строительстве инфраструктуры».
РБК 10:17
Политика
В Раде создали объединение по «возвращению» Кубани
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
РБК 13:04
Армия и оружие
По стандартам НАТО. В украинской армии отменили звание прапорщика
Отныне в украинской армии отменяются звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, но вводятся звания мастер-сержант и главный старшина.
Украина.ру 12:58
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки Богачевой в Минске
Сегодня, 17 октября, президент республики Александр Лукашенко на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным прокомментировал данный инцидент.
RuNews24.ru 06:53
Общество
В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов
Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
РБК 08:17
Экономика
Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ 10:05
Футбол
Тиль остался недоволен московским пробками
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль остался недоволен загруженностью автодорог столицы.
Sportbox.RU 07:57
Экономика
Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян
В первом квартале падение реальных доходов составило 2,5%, во втором — 0,1%; Рост реальных располагаемых доходов зафиксирован впервые за последние четыре квартала и стал самым быстрым по крайней мере с начала 2018 года (с которого доступна квартальная статистика); Резкий скачок реальных доходов в третьем квартале вывел показатель по итогам января — сентября в положительную зону — прирост на 0,2%.
РБК 10:56
Шоу-бизнес
Алла Пугачева снялась в рекламе своего фильма в смелом наряде
Семидесятилетняя Примадонна рекламирует будущий фильм-концерт, который сейчас монтируется.
Millionaire.ru вчера в 09:37
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46