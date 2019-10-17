Футбол

Газета.RuГазета.RuТедеско познакомился со «сборниками» «Спартака»

Новоиспеченный главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско познакомился с игроками клуба, передает пресс-служба красно-белых. Футболисты недавно вернулись в расположение клуба после вызовов в национальные сборные.
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Тедеско познакомился со «сборниками» «Спартака»

Газета.Ru10:59

Шесть игроков «Спартака» провели первую тренировку при Тедеско

Евро-футбол.ру09:44

Тедеско познакомился со «сборниками» «Спартака»

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Тедеско познакомился со сборниками «Спартака»

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Bobsoccer09:38

«Сборники» «Спартака» провели первую тренировку под руководством Тедеско. Видео

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Названа себестоимость нового iPhone 11

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В Кургане после протестов медиков задержали главу «Альянса врачей»

В Кургане в Чернавском противотуберкулезном диспансере задержали главу профсоюза "Альянс врачей" Анастасию Васильеву, ее заместителя Анастасию Тарабрину и двух медиков.
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Фальшивомонетчики изготавливают купюры специально для банкоматов, сообщили в Генпрокуратуре.
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Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой

Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
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В Раде создали межфракционное объединение «Кубань»

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В России увеличилось число раскрытых преступлений

Количество раскрытых уголовных дел о преступлениях прошлых лет увеличилось на 10%, — отметил Бастрыкин.
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Звезда «Игры престолов» может сыграть главную роль в «Матрице 4»

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Стала известна возможная схема наименования процессоров AMD Ryzen Threadripper третьего поколения

В ноябре AMD хочет вывести на рынок первых представителей третьего поколения процессоров Ryzen Threadripper.
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«Вашингтон» обыграл «Торонто» благодаря голу Кузнецова и пасу Овечкина

На 26-й минуте за «Кэпиталс» отличился россиянин Евгений Кузнецов, а на 27-й минуте результативным пасом на Джона Карлсона в матче отметился Александр Овечкин.
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Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

В Дагестане в школу в селе Уллуая ворвался вооруженный топором мужчина в маске Джокера, передает РЕН.
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Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
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Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
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Осуждённый за шпионаж норвежец подал прошение о помиловании

Осужденный в России за шпионаж гражданин Норвегии Фруде Берг подал прошение о помиловании.
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Зеленский назвал условие принятия закона об особом статусе Донбасса

Украина может принять закон об особом статусе Донбасса, только если достигнет договоренности о прекращении конфликта.
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«Хаббл» сфотографировал межзвездную комету Борисова

К середине 2020 года комета вернется в межзвездное пространство, где она будет дрейфовать миллионы лет, прежде чем однажды приблизится к другой звездной системе.
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