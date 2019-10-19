РПЛ
Газета.RuТедеско прервал серию поражений «Спартака»
|18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
|49′
|54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
|55′
|62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
|63′
|68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
|75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
|84′
|90′+2′
Константин Плиев
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
2
Жиго
29
Кутепов
6
Дантас
10
Бакаев
23
Ларссон
19
Понсе
33
Крал
25
Мельгарехо
9
Мирзов
22
Дюпин
80
Сорокин
5
Уремович
3
Плиев
29
Денисов
18
Могилевец
10
Коновалов
70
Кипиани
26
Микелтадзе
8
Кьяртанссон
12
Зуев
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
Сегодня, 19 октября, на домашнем стадионе "Открытие Арена" московский "Спартак" встретился с казанским "Рубином" в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась ничьей со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Что сказал главный тренер «Спартака» Тедеско своей команде, собрав ее в центре поля
Комсомольская правда13:16
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