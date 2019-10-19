Футбол

Газета.RuГазета.RuТедеско прервал серию поражений «Спартака»

Спартак — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
49′
54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
55′
62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
63′
68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
84′
90′+2′
Константин Плиев
Сегодня, 19 октября, на домашнем стадионе "Открытие Арена" московский "Спартак" встретился с казанским "Рубином" в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась ничьей со счетом 0:0. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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