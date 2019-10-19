Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Спартак» не смог выиграть первый матч под руководством Тедеско

Спартак — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
49′
54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
55′
62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
63′
68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
84′
90′+2′
Константин Плиев
Московский "Спартак" провел первый матч под руководством своего нового тренера - 34-летнего немецкого специалиста Доменико Тедеско. Зрители, собравшиеся на "Открытие Арене", так и не дождались голов в игре с "Рубином". По окончании встречи ее участники прокомментировали игру.
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