Футбол

ИзвестияИзвестия«Спартак» и «Рубин» сыграли вничью

Спартак — Рубин
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
18′
Олег Данченко
Егор Сорокин
Андре Шюррле
49′
54′
Виталий Денисов
Гус Тил
Эсекиэль Понсе
55′
62′
Павел Могилевец
Андре Шюррле
Резиуан Мирзов
63′
68′
Зураб Давиташвили
Бека Микелтадзе
75′
Вячеслав Подберезкин
Николай Кипиани
Наиль Умяров
Джордан Ларссон
84′
90′+2′
Константин Плиев
Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 13-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 19 октября сообщает ТАСС.
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