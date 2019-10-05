Футбол
Российская газетаТедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком»
Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву. Как сообщает "СЭ", бывший наставник немецкого "Шальке-04" намерен изучить клубную инфраструктуру, включая и домашний стадион клуба.
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Общество
В начале рабочей недели в Екатеринбурге сохранится теплая погода
В понедельник и вторник температура воздуха составит +14, +16 градусов днем, +4, +6 – ночью.
Европейско-Азиатские новости 04:21
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском 22:23
Армия и оружие
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.
РБК 21:50
Политика
Появилось видео отдыха Путина в сибирской тайге
В Сети опубликовали видео, на котором показано, как накануне своего день рождения отдыхает в сибирской тайге президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 17:53
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета 08:53
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК 22:45
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Культура
Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor 07:57
Космос
«Хаябуса-2» отправила последний спускаемый зонд на Рюгу
N+1 03 октября в 08:18
Происшествия
Американскую студентку изнасиловали в Петербурге
Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Происшествия
Японское и северокорейское суда столкнулись у берегов Японии
Отмечается, что в результате столкновения северокорейское судно начало тонуть, около 20 человек оказались в воде.
RT на русском 23:20
Космос
Специалисты предложили использовать микробов для колонизации Марса
Народные новости вчера в 22:38
Здоровье
В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Lenta.ru 14:34
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера и стал чемпионом UFC
Адесанья перед боем против Уиттакера владел титулом временного чемпиона UFC в среднем весе.
РБК 04:28
Футбол
США выиграли чемпионат мира в Дохе, Россия первая в Еврозачете
Спорт день за днем 15:36
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Армия и оружие
Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области
«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН вчера в 08:02
Армия и оружие
Отставание огромно и вызов велик — генерал ВВС США
REGNUM 04 октября в 06:46
Политика
Американская разведка получила новые показания против Трампа
Еще один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, заявил адвокат Марк Заид в интервью ABC News.
РИА Новости 16:16
Хоккей
Ягр: «На месте Овечкина я бы остался в НХЛ и побил рекорд Гретцки»
Легендарный чешский форвард Яромир Ягр выразил восхищение прогрессом форварда «Вашингтона» Александра Овечкина за последние годы и оценил его возможность побить рекорд великого Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.
Sport24.ru 15:26
Экономика
Лишние электросети тянут средства
Проект о плате за резерв мощности внесен в Белый дом Минэнерго внесло в правительство проект постановления о введении платы за резерв электросетевой мощности.
Коммерсантъ 18:25
Наука
Два типа мозговых волн во сне определяют процесс запоминания у крыс
Исследователи заметили, что два типа мозговых волн борются за то, запомнит ли крыса новую информацию или забудет ее.
Научная Россия вчера в 14:42
Кино
В Москве завершается фестиваль Comic Con Russia 2019
В Москве в "Крокус Экспо" 6 октября завершается международный фестиваль Comic Con Russia, передает ОТР.
Общественное телевидение России 03:17
Происшествия
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости 22:32
Экономика
Бюджет платит дважды: авиакомпании просят у государства 30 миллиардов
В документе, направленном в кабмин, говорится: если бы демпфер с планкой отсечения в 40 тыс. рублей заработал с 1 августа, авиакомпании получили бы из казны около 5 млрд рублей и еще по 8–9 млрд в последующие годы.
Известия 17:01