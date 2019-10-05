Футбол
Российская газетаТедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком»
Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву. Как сообщает "СЭ", бывший наставник немецкого "Шальке-04" намерен изучить клубную инфраструктуру, включая и домашний стадион клуба.
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Шоу-бизнес
18-летняя дочь Любови Толкалиной Мария выходит замуж
RuNews24.ru 08:11
Авто
Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж
Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.
Новые автомобили 04 октября в 12:39
Здоровье
В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Lenta.ru 14:34
Политика
Дипломаты РФ в США проконтролируют вылет Юмашевой в Москву
Сотрудники российского консульства в США проконтролируют в понедельник вылет из Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Коммерсантъ 20:17
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Здоровье
Препарат от язвы желудка отозван с рынка из-за вредных примесей
Росздравнадзор принял решение об изъятии из обращения препарата от язвы желудка "Зантак": в составе лекарства обнаружено опасное вещество, обладающее канцерогенным эффектом, сообщает "Российская газета".
Тагильский рабочий 04 октября в 03:20
Общество
ГИБДД даст водителям сутки на демонтаж незаконной тонировки
Глава ГИБДД России Михаил Черников считает, что водителям, которые управляют автомобилем с сильно тонированными стеклами, нужно дать возможность в «разумные сроки» устранить это нарушение.
AutoNews 04 октября в 02:49
Шоу-бизнес
Алла Пугачева посетила день рождения Алины Родель в платье-балахоне
В комментариях под записью в Instagram поклонники похвалили выбор Пугачевой, отметив, что она затмила всех на дне рождении и несомненно оказалась в центре внимания.
Дни24 вчера в 09:03
Футбол
Соболева вызвали в сборную России по футболу вместо Смолова
Нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева вызвали в сборную России по футболу на матчи отборочного турнира Евро-2020.
РЕН ТВ 09:31
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Волейбол
Сборная России победила Египет на Кубке мира по волейболу
Мужская сборная России по волейболу одержала победу в матче с Египтом на Кубке мира в Японии.
Чемпионат 00:42
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что актриса и ее близкие просят прекратить спекуляции вокруг ее состояния здоровья.
Газета.Ru 13:41
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.
РИА Новости 19:51
Политика
Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»
Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.
Lenta.ru 11:20
Происшествия
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Чите
В центре Читы столкнулись две иномарки, в результате аварии погиб один человек, еще шесть пострадали.
РБК 03:55
Армия и оружие
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower сравнило количество танков у НАТО и России.
Известия 20:25
Экономика
Названы регионы, где больше всего снимают наличных
Стали известны регионы, в который больше всего снимают наличные из банкоматов.
Газета.Ru 05:24
Политика
МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка посольства в Twitter
Временного поверенного в делах США в Анкаре Джеффри Ховенье вызвали в МИД Турции для дачи объяснений из-за лайка аккаунта дипмиссии в Twitter.
Daily Storm 09:05
Армия и оружие
Турция начала стягивать войска к границе с Сирией
Турецкие власти направили дополнительные войска к границе с Сирией.
РЕН ТВ вчера в 19:47
Футбол
Льорис избежал перелома руки после травмы в матче с «Брайтоном»
Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис избежал перелома руки после травмы в матче 8-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:3). Об этом сообщает источник со ссылкой на журналиста Венсана Меничини.
Бомбардир.ру вчера в 12:37
Автоспорт
Тост не исключил возможность перехода Квята в «Ред Булл» в 2021 году
Руководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился мнением о словах Хельмута Марко о том, что в «Ред Булл» не рассматривают кандидатуру российского гонщика Даниила Квята на место в основной команде в 2020 году.
Чемпионат 16:25
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Наука
Названы самые безопасные страны при апокалипсисе
В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс 05:48
Общество
В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО
По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 13:33
Культура
Стала известна причина смерти актрисы Марины Куклиной
Живая Кубань 14:01
Общество
Ученые рассказали о полезных свойствах винограда
Известия вчера в 19:05
Политика
Ещё один информатор выступил в ЦРУ по жалобе на Трампа
Ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
RT на русском 19:03