Футбол

Российская газетаРоссийская газетаТедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком»

Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву. Как сообщает "СЭ", бывший наставник немецкого "Шальке-04" намерен изучить клубную инфраструктуру, включая и домашний стадион клуба.
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Тедеско прибыл в Москву на переговоры. Что следует понимать руководству «Спартака», нанимая этого тренера

Спорт день за днем17:59

Тедеско прибыл в Москву

Metaratings13:10

Тедеско должен подписать контракт со «Спартаком» 7 октября

Чемпионатвчера в 06:06

Тедеско ознакомится с инфраструктурой «Спартака»

Нева Спорт12:54

Тедеско прилетел в Москву. Он хочет познакомиться со «Спартаком»

Спорт-Экспресс11:44

Источник: Тедеско прибыл в Москву

Матч ТВ12:38

«СЭ»: «Тедеско прилетел в Москву. Ему покажут инфраструктуру «Спартака»

Бомбардир.ру13:03
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18-летняя дочь Любови Толкалиной Мария выходит замуж

RuNews24.ru 08:11
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Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж

Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.
Новые автомобили 04 октября в 12:39
Здоровье

В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям

В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Lenta.ru 14:34
Политика

Дипломаты РФ в США проконтролируют вылет Юмашевой в Москву

Сотрудники российского консульства в США проконтролируют в понедельник вылет из Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Коммерсантъ 20:17
Армия и оружие

В Донбассе под обстрел попали российские журналисты

Life.ru 13:33
Общество

Названы города России, лидирующие по уровню зарплат

Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Здоровье

Препарат от язвы желудка отозван с рынка из-за вредных примесей

Росздравнадзор принял решение об изъятии из обращения препарата от язвы желудка "Зантак": в составе лекарства обнаружено опасное вещество, обладающее канцерогенным эффектом, сообщает "Российская газета".
Тагильский рабочий 04 октября в 03:20
Шоу-бизнес

СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой

АБН 18:50
Общество

ГИБДД даст водителям сутки на демонтаж незаконной тонировки

Глава ГИБДД России Михаил Черников считает, что водителям, которые управляют автомобилем с сильно тонированными стеклами, нужно дать возможность в «разумные сроки» устранить это нарушение.
AutoNews 04 октября в 02:49
Шоу-бизнес

Алла Пугачева посетила день рождения Алины Родель в платье-балахоне

В комментариях под записью в Instagram поклонники похвалили выбор Пугачевой, отметив, что она затмила всех на дне рождении и несомненно оказалась в центре внимания.
Дни24 вчера в 09:03
Футбол

Соболева вызвали в сборную России по футболу вместо Смолова

Нападающего "Крыльев Советов" Александра Соболева вызвали в сборную России по футболу на матчи отборочного турнира Евро-2020.
РЕН ТВ 09:31
Шоу-бизнес

Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье

Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Волейбол

Сборная России победила Египет на Кубке мира по волейболу

Мужская сборная России по волейболу одержала победу в матче с Египтом на Кубке мира в Японии.
Чемпионат 00:42
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы

Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что актриса и ее близкие просят прекратить спекуляции вокруг ее состояния здоровья.
Газета.Ru 13:41
Общество

Диетолог назвала самый полезный хлеб

Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.
РИА Новости 19:51
Политика

Названы «расценки» на участие в митинге против «формулы Штайнмайера»

Участникам акции против реализации «формулы Штайнмайера» в Киеве предлагали 100 гривен (4 доллара) за один час присутствия на митинге.
Lenta.ru 11:20
Происшествия

Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Чите

В центре Читы столкнулись две иномарки, в результате аварии погиб один человек, еще шесть пострадали.
РБК 03:55
Армия и оружие

Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО

Американское издание We Are The Mighty со ссылкой на данные сайта Global Firepower сравнило количество танков у НАТО и России.
Известия 20:25
Экономика

Названы регионы, где больше всего снимают наличных

Стали известны регионы, в который больше всего снимают наличные из банкоматов.
Газета.Ru 05:24
Происшествия

В центре Читы нашли расчлененное тело 19-летней девушки

Газета.Ru 11:29
Политика

МИД Турции вызвал дипломата США из-за лайка посольства в Twitter

Временного поверенного в делах США в Анкаре Джеффри Ховенье вызвали в МИД Турции для дачи объяснений из-за лайка аккаунта дипмиссии в Twitter.
Daily Storm 09:05
Армия и оружие

Турция начала стягивать войска к границе с Сирией

Турецкие власти направили дополнительные войска к границе с Сирией.
РЕН ТВ вчера в 19:47
Футбол

Льорис избежал перелома руки после травмы в матче с «Брайтоном»

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис избежал перелома руки после травмы в матче 8-го тура АПЛ с «Брайтоном» (0:3). Об этом сообщает источник со ссылкой на журналиста Венсана Меничини.
Бомбардир.ру вчера в 12:37
Автоспорт

Тост не исключил возможность перехода Квята в «Ред Булл» в 2021 году

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился мнением о словах Хельмута Марко о том, что в «Ред Булл» не рассматривают кандидатуру российского гонщика Даниила Квята на место в основной команде в 2020 году.
Чемпионат 16:25
Политика

Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Наука

Названы самые безопасные страны при апокалипсисе

В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс 05:48
Общество

В Париже прошла акция протеста против права однополых пар на ЭКО

По меньшей мере 74,5 тысячи человек вышли на улицы Парижа с протестом против законопроекта об искусственном оплодотворении для всех женщин, включая однополые пары, сообщает телеканал BFMTV.
РИА Новости 13:33
Культура

Стала известна причина смерти актрисы Марины Куклиной

Живая Кубань 14:01
Общество

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

Известия вчера в 19:05
Политика

Ещё один информатор выступил в ЦРУ по жалобе на Трампа

Ещё один информатор выступил перед генеральным инспектором ЦРУ Майклом Аткинсоном по жалобе на президента США Дональда Трампа из-за его разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским.
RT на русском 19:03
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Доменико Тедеско
Итальянский футбольный тренер
Немецко-итальянский футбольный тренер. С 2017 по 2019 год - главный тренер клуба «Шальке 04».
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