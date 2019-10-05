Футбол
Российская газетаТедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком»
Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву. Как сообщает "СЭ", бывший наставник немецкого "Шальке-04" намерен изучить клубную инфраструктуру, включая и домашний стадион клуба.
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Политика
Путин в компании Шойгу прогулялся по сибирской тайге
РИА Новости вчера в 17:31
Политика
Спикер Рады обозначил условия для закона об особом статусе Донбасса
Ключевые моменты, которые при разработке закона об особом статусе Донбасса намерено учесть в Киеве, обозначил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
REGNUM вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк прокомментировал информацию о ее смерти
Пиар-директор Анастасии Заворотнюк опровергла слухи появившиеся в Telegram-канале «Только никому» о смерти 48-летней актрисы.
Ugpressa.ru вчера в 09:34
Авто
Бюджетные иномарки Jetta от Volkswagen бьют рекорды продаж
Новый бюджетный бренд Jetta от немецкого автогиганта Volkswagen был представлен в начале текущего года, а первые модели марки - кроссовер VS5 и седан VA3 появились у дилеров в сентябре.
Новые автомобили 04 октября в 12:39
Общество
Российский миллиардер объяснил, зачем бросил в толпу 20 тысяч долларов
Российская газета вчера в 14:14
Политика
Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин
Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин умер 6 октября после продолжительной болезни, рассказал «РИА Новости» руководитель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.
Ведомости вчера в 12:16
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда вчера в 09:02
Общество
Кировчане назвали зарплату, необходимую им для счастья
Среди молодых людей до 24 лет отмечаются меньшие запросы по зарплате - достаточно 118 тысяч рублей, а тем, кто старше 35, - нужно 172 тысячи рублей.
Pro Город Киров 04 октября в 04:40
Экономика
Генсек ОПЕК совершит познавательный тур по России на поезде
Генеральный секретарь организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо решил совершить путешествие по России, проехав от Москвы до Владивостока на поезде.
ТАСС вчера в 20:05
Политика
Лукашенко оценил пользу ремня для детей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником наказания для детей, однако иногда этого не избежать.
Известия вчера в 17:00
Политика
На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия
РИА Новости вчера в 14:46
Космос
«Хаябуса-2» отправила последний спускаемый зонд на Рюгу
N+1 03 октября в 08:18
Происшествия
Иркутская таможня выявила махинации с экспортом леса на 228 млн рублей
Махинации с валютной выручкой от продажи леса выявили сотрудники Иркутской таможни. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба ведомства.
REGNUM 02:08
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
Расчлененное тело 19-летней девушки найдено в центре Читы, сообщается на сайте СУ СК по Забайкальскому краю.
РИА Новости вчера в 07:42
Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и взрослый
В Волоколамском районе Подмосковья произошел пожар, в котором погибли четыре ребенка и один взрослый.
Lenta.ru 01:30
Шоу-бизнес
СМИ сообщили об исчезновении актрисы Натальи Бочкаревой
РИА Новости вчера в 18:39
Политика
Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского
Глава России Владимир Путин в разговоре с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом заявил, что ему неинтересно положение украинского коллеги Владимира Зеленского, в котором тот оказался в результате скандала в США.
Газета.Ru вчера в 14:01
Общество
Янтарь оказался самым востребованным товаром у китайских туристов
Изучая чеки, аналитики пришли к выводу, что наиболее популярными товарами у китайских туристов являются янтарь и косметика.
РБК 00:00
Происшествия
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости вчера в 22:32
Шоу-бизнес
Новым героем шоу «Холостяка» станет известный стоматолог
Блокнот.ру вчера в 19:59
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Хоккей
«Каролина» обыграла «Тампу», у Свечникова 2 передачи
ProstoProSport вчера в 23:23
Политика
AP узнало о попытках из США сменить руководство «Нафтогаза»
В дальнейшем, сообщают источники, планы создать «дружественную команду» во главе «Нафтогаза» подхватил министр энергетики США Рик Перри, предлагавший в совет директоров украинской нефтяной госкомпании американца из своего родного штата Техас.
РБК вчера в 22:07
Шоу-бизнес
Ирина Роднина поссорилась с бывшим мужем Зайцевым в прямом эфире
Известная фигуристка Ирина Роднина поссорилась со своим бывшим мужем спортсменом Александром Зайцевым прямо во время эфира программы «Сегодня вечером».
Слово и Дело 05 октября в 05:47
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Стали известны города России, которые стали лидерами по уровню зарплат в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 18:21
Политика
Трамп призвал к импичменту Пелоси по обвинению в госизмене
Президент США Дональд Трамп обвинил спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и председатель комитета палаты американских представителей по разведке Адама Шиффа в государственной измене и призвал к их импичменту.
Газета.Ru 01:35
Гаджеты
Новый глава HTC назвал причины неудачи компании на рынке смартфонов
Компания HTC потеряла большую часть своей доли на глобальном рынке смартфонов из-за того, что слишком медленно модернизировала аппаратную часть устройств.
REGNUM вчера в 03:59