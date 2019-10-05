Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву. Как сообщает "СЭ", бывший наставник немецкого "Шальке-04" намерен изучить клубную инфраструктуру, включая и домашний стадион клуба.

Тедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком»

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