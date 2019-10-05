Футбол

Российская газетаРоссийская газетаТедеско прибыл в Москву на переговоры со «Спартаком»

Кандидат на пост главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско прибыл в Москву. Как сообщает "СЭ", бывший наставник немецкого "Шальке-04" намерен изучить клубную инфраструктуру, включая и домашний стадион клуба.
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СМИ узнали дату назначения нового тренера «Спартака»

РБК01:42

Источник: Тедеско прибыл в Москву

Матч ТВвчера в 12:38

Тедеско прибыл в Москву

Metaratingsвчера в 13:10

Тедеско ознакомится с инфраструктурой «Спартака»

Нева Спортвчера в 12:54

Тедеско прилетел в Москву. Он хочет познакомиться со «Спартаком»

Спорт-Экспрессвчера в 11:44

Источник: Сегодня Тедеско подпишет контракт со «Спартаком»

Спорт день за днем02:30

Тедеско должен подписать контракт со «Спартаком» 7 октября

Чемпионат05 октября в 06:06
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