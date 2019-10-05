Подписание контракта со «Спартаком» намечено на понедельник, 7-е. На посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который на прошлой неделе был отправлен в отставку. 34-летний Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год.

с чего всё началось

Немецкий специалист Доменико Тедеско прибыл в офис московского футбольного клуба "Спартак", где проведет решающий раунд переговоров по поводу назначения на должность главного тренера клуба.

Тедеско прибыл в офис «Спартака» для завершения переговоров

Спорт день за днем

Экономика Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.

Политика На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе Разведение у Петровского и Золотого Второго октября на встрече в Минске участники контактной группы согласовали график разведения сил и средств в Золотом и Петровском.

Происшествия В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.

Общество В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Политика Зеленский предложил упростить порядок въезда в Донбасс Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением упростить въезд граждан в Донбасс, а также пересмотреть порядок перемещения товаров через линию разграничения.

Здоровье Выявлена смертельная опасность лака для ногтей Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.

Космос Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.