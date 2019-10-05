Футбол

Вести.RuВести.RuТедеско прибыл в офис «Спартака» для завершения переговоров

Немецкий специалист Доменико Тедеско прибыл в офис московского футбольного клуба "Спартак", где проведет решающий раунд переговоров по поводу назначения на должность главного тренера клуба.
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Тедеско должен подписать контракт со «Спартаком» 7 октября

Подписание контракта со «Спартаком» намечено на понедельник, 7-е. На посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который на прошлой неделе был отправлен в отставку. 34-летний Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год.
Чемпионат05 октября в 06:06

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Тедеско и «Спартак» проводят решающий раунд переговоров

Sport.ru05:59

СМИ: Тедеско проводит решающий раунд переговоров со «Спартаком»

Матч ТВ04:58

СМИ: Тедеско в Москве согласовал контракт со «Спартаком»

Нева Спорт07:02

Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Спорт-Экспресс05:50

«Спорт-Экспресс»: Тедеско согласовал контракт со «Спартаком»

Бомбардир.ру07:04

Источник: Сегодня Тедеско подпишет контракт со «Спартаком»

Спорт день за днем02:30

Тедеско должен подписать контракт со «Спартаком» 7 октября

Чемпионат05 октября в 06:06
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Разведение у Петровского и Золотого Второго октября на встрече в Минске участники контактной группы согласовали график разведения сил и средств в Золотом и Петровском.
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16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
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Происшествия

Автобус с туристами опрокинулся в Нижегородской области

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Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.
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