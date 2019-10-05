Футбол
Вести.RuТедеско прибыл в офис «Спартака» для завершения переговоров
Немецкий специалист Доменико Тедеско прибыл в офис московского футбольного клуба "Спартак", где проведет решающий раунд переговоров по поводу назначения на должность главного тренера клуба.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Подписание контракта со «Спартаком» намечено на понедельник, 7-е. На посту главного тренера московского клуба Тедеско сменит Олега Кононова, который на прошлой неделе был отправлен в отставку. 34-летний Тедеско тренировал «Шальке-04» с 2017 по 2019 год.Чемпионат05 октября в 06:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7019 источников, обновлено в 07:15, Ашберн
Экономика
Авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания цен на билеты
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась в правительство России с просьбой выделить средства из бюджета для сдерживания роста цен на билеты в случае резких скачков стоимости топлива.
Политика
На Украине объявили о срыве разведения сил в Донбассе
Разведение у Петровского и Золотого Второго октября на встрече в Минске участники контактной группы согласовали график разведения сил и средств в Золотом и Петровском.
Шоу-бизнес
Муж изменял Лолите Милявской с косметологом из Белоруссии
Происшествия
В Новосибирске после массовой драки задержали 50 человек
По словам источника "Интерфакса" в экстренных службах региона, на месте было около 200 человек, в драке участвовали не все, задержаны 50 участников потасовки.
Экономика
В России установили квоты на прием мигрантов на работу
Правительство России установило допустимую долю приема иностранных граждан на работу в разных сферах экономики на 2020 год.
Фигурное катание
В одном прокате Трусова исполнила четыре четверных прыжка
На турнире в Японии российская фигуристка Александра Трусова в произвольной программе сделала четыре четверных.
Происшествия
В Соликамской колонии произошло очередное ЧП
Политика
Грета Тунберг переписала измененный после слов Путина Twitter-статус
16-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг вновь переписала статус в Twitter.
Космос
В НАСА испытывают площадку с посадочными двигателями для Mars 2020
JPL строит и будет управлять всеми операциями марсохода Mars 2020.
Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Политика
Зеленский предложил упростить порядок въезда в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с предложением упростить въезд граждан в Донбасс, а также пересмотреть порядок перемещения товаров через линию разграничения.
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедово
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Политика
Кремль прокомментировал задержание российской журналистки в Иране
Кремль негативно относится к задержанию в Иране журналистки Юлии Юзик, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Гаджеты
Новый смартфон Realme X2 Pro получит самую быструю в мире зарядку
Компания Realme выпустила новый смартфон Realme X2 Pro.
Происшествия
Автобус с туристами опрокинулся в Нижегородской области
Пассажирский автобус опрокинулся на трассе в Нижегородской области. По предварительной информации, есть пострадавшие.
Здоровье
Выявлена смертельная опасность лака для ногтей
Эксперты призывают быть осторожнее с регулярным использованием лака для ногтей, так как в нем присутствуют высокотоксичные вещества.
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
Политика
Лавров подтвердил реализацию контрактов на поставку вооружения в Ирак
Москва будет реализовывать контракты на поставку вооружения в Ирак, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Политика
США пророчат увеличение влияния России в ЕС через энергетику
Газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в ближайшее десятилетие позволят России полностью прекратить транзит газа в Европу через Украину, а Евросоюз станет зависимым от РФ и его внешняя политика ослабнет, тогда как влияние России на ЕС значительно увеличится.
Шоу-бизнес
Сын Шарлиз Терон попал в объективы папарацци в розовом купальнике
Актриса с сыном отправилась на прогулку в Калифорнии. Шарлиз Терон попала в объективы папарацци во время прогулки с сыном Джексоном.
Шоу-бизнес
Борисова и Волочкова поссорились из-за Бочкаревой в прямом эфире
Телеведущая Дана Борисова и балерина Анастасия Волочкова устроили перепалку в прямом эфире при обсуждении скандала с актрисой Натальей Бочкаревой.
Здоровье