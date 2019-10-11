Ожидается, что наставник поставит подпись в контракте в понедельник и будет представлен в качестве главного тренера. Кроме того, известно, что договор между сторонами будет подписан сроком на два года и девять месяцев, о чем сообщает "Спорт-экспресс".

Спорт день за днем

Тедеско будет представлен тренером «Спартака» в понедельник

Спорт день за днем

Политика Путин выразил соболезнования в связи с последствиями тайфуна в Японии Президент России Владимир Путин направил в воскресенье телеграмму с соболезнованиями премьер-министру Японии Синдзо Абэ, отметив большое число человеческих жертв и масштабные разрушения, вызванные тайфуном "Хагибис".

Происшествия В Томской области задержали подозреваемого в серии нападений на женщин Оперативники Томской области задержали мужчину, подозреваемого в нападениях на женщин в городе Стрежевом, которые он совершал в течение 13 лет, сообщает Следственное управление СКР по региону в воскресенье.

Армия и оружие Путин ответил на вопрос о новой холодной войне Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.

Теннис Даниил Медведев обыграл Зверева и выиграл «Мастерс» в Шанхае Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над представителем Германии Александром Зверевым в финальном матче категории «Мастерс» Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

Политика Российский МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД России.

Происшествия В США полицейский застрелил женщину в ее собственном доме В штате Техас в США прибывший на вызов полицейский застрелил темнокожую женщину в ее собственном доме.

Шоу-бизнес Дарья Мороз поздравила свою мачеху Викторию Исакову с 43-летием Вчера свой 43-й день рождения отпраздновала Виктория Исакова. С самого утра актрису в соцсетях стали поздравлять родные и друзья.

Единоборства Енджейчик победила Уотерсон на турнире UFC Fight Night 161 Польская боец смешанного стиля (ММА) Йоанна Енджейчик, являющаяся бывшей чемпионкой женского дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), одержала верх в поединке над Мишель Уотерсон из США на турнире UFC Fight Night 161, проходившем в Тампе.

Политика Саудовская Аравия опровергла свою причастность к атаке на иранский танкер Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль Джубейр на брифинге для журналистов, организованном РФПИ накануне визита президента России Владимира Путина в королевство, исключил причастность своей страны к инциденту с иранским танкером в Красном море.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон уволила свою самую преданную помощницу Вся Британия в буквальном смысле замерла в недоумении, ведь герцогиня Кембриджская – Кейт Миддлтон – уволила только что вернувшуюся из свадебного путешествия Софи Агнью, которая была ее самой преданной помощницей и частенько выступала в роли такой себе палочки-выручалочки, помогая разобраться в самых трудных ситуациях.

Происшествия В Саратове сотни жителей пришли проститься с убитой девочкой В Саратове сотни жителей пришли на церемонию прощания с девятилетней Лизой Киселёвой, которая пропала утром 9 октября по пути в школу и затем была найдена мёртвой в одном из гаражей города.

Экономика Кабмин Украины выделил 1 млрд гривен для выплат зарплат шахтёрам 1 млрд гривен был выделен кабинетом министров Украины для погашения задолженности по зарплате шахтёрам.

Общество Медведев назвал сельское хозяйство гордостью экономики России Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что сельскохозяйственная отрасль по праву является гордостью российской экономики.

Транспорт Перебои в работе интернета парализовали работу аэропорта Кольцово В аэропорту Кольцово в 13:40 возникли перебои в « работе сети интернет, что негативно сказывалось на функционировании ряда сервисов аэропорта », сообщили ЕТВ в пресс-службе воздушной гавани.

Политика Представители Крыма впервые посетили Турцию с официальным визитом "Представители российского Крыма с официальным визитом находятся в Турции, в рамках которого впервые состоялся прием на высшем государственном уровне", - сказала Поклонская.

Общество Туристы назвали самые скучные города Европы Самый унылый отпуск российские путешественники провели в Братиславе, Карловых Варах и Хельсинки, сообщает Aviasales.

Происшествия Вице-мисс «Краса России» разбилась в ДТП под Минском Уроженка Тамбова Евгения Сметанина, в 2017 году ставшая первой вице-мисс в конкурсе "Краса России", серьезно пострадала в ДТП по Минском.

Политика Песков объяснил, почему Путин предпочитает отдыхать в России По словам представителя Кремля, задачей президента является на своём примере популяризировать те места, «о существовании которых большинство граждан, может, и не знают».

Армия и оружие Эрдоган заявил о 18 погибших при обстрелах гражданах Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не менее 18 турецких граждан погибли в результате обстрелов со стороны курдских формирований.

Единоборства Усик победил американца в первом бою в супертяжелом весе Украинский боксер Александр Усик одержал победу над американцем Чезом Уизерспуном в поединке супертяжеловесов в Чикаго.

Происшествия Машину пропавшей в Екатеринбурге девушки могли продать цыгане Автомобиль пропавшей 10 октября жительницы Екатеринбурга Ксении К. могли продать цыгане.

Автоспорт Пилот Mercedes Валттери Боттас выиграл Гран-при Японии «Формулы-1» Тройку лидеров замкнул ещё один пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон. Команда Mercedes в шестой раз подряд выиграла Кубок конструкторов.

Футбол Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочных матчах Напомним, национальная команда Англии уступила Чехии в матче квалификации чемпионата Европы – 2020 (1:2). Таким образом, англичане прервали беспроигрышную серию в квалификациях ЧМ и Евро, которая составляла 43 матча (34 победы и 9 ничьих).

Политика РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.