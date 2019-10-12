Футбол

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецТедеско прилетит в «Спартак» в воскресенье

Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско прилетит в Москву в воскресенье, чтобы заключить основной контракт с футбольный клубом "Спартак", сообщает портал "Чемпионат".
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