Футбол
Московский КомсомолецТедеско прилетит в «Спартак» в воскресенье
Немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско прилетит в Москву в воскресенье, чтобы заключить основной контракт с футбольный клубом "Спартак", сообщает портал "Чемпионат".
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«Чемпионат»: Тедеско решил контрактные вопросы с «Шальке» и завтра прилетит в Москву
Sports.ruвчера в 11:47
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 13:08, Вашингтон
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Таксист избил туристку из Украины в районе Ваке в центре грузинской столицы, сообщает телекомпания Imedi со сслыкой на пресс-службу МВД.
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Оздоев удвоил преимущество сборной России в матче с Кипром
Сборная России забила второй мяч в матче 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Кипра.
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