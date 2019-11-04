РПЛ
Sport24.ruТедеско продолжит победную серию в России. Прогнозы на «Спартак» — «Арсенал»
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«Спартак» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч 15-го тура РПЛ 4 ноября 2019 года
LiveSport.ru02 ноября в 23:00
Тедеско продолжит победную серию в России. Прогнозы на «Спартак» — «Арсенал»
Sport24.ru03 ноября в 17:10
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 18:24, Ашберн
Шоу-бизнес
Кристину Асмус и Гарика Харламова хотят лишить родительских прав
Bimru.ru вчера в 07:23
Шоу-бизнес
Директор МакSим прокомментировала провальный концерт певицы в Казани
В Сети появились видеозаписи и недовольные посты от тех, кто присутствовал на концерте певицы МакSим в Казани.
Вести Подмосковья 12:56
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Сколько в тюрьмах call-центров О том, что в исправительных учреждениях существуют нелегальные call-центры, ФСИН сообщала еще в 2016 году: за 2015-й было выявлено более 1,2 тыс. подобных преступлений.
РБК 16:00
Экономика
Минфин назвал рекордным рост доходов бюджета от повышения НДС
Более двух триллионов рублей поступит в бюджет в результате повышения ставки НДС в 2019 году, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на проектировки Минфина.
Газета.Ru 00:01
Гаджеты
Xiaomi представила первые умные часы Mi Watch
Китайская компания Xiaomi представила первые модели своих умных часов Mi Watch, говорится в сообщении компании.
Ведомости 07:32
Гаджеты
Apple создаст смартфон с обернутым вокруг корпуса дисплеем
В конце прошлого месяца Бюро по патентам и товарным знакам США опубликовало обновленный патент от Apple, описывающий смартфон, дисплей которого обернут вокруг корпуса.
MobiDevices вчера в 03:10
Кино
Россияне увидят «Темные начала» 5 ноября
«Темные начала» – долгожданная сериальная экранизация богоборческого фэнтези Филипа Пулмана о приключениях подростка-сироты Лиры Белаквы в мире альтернативной Англии, где частица души человека персонифицирована в виде животного – деймона.
Профиль вчера в 07:22
Армия и оружие
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
РИА Новости 13:20
Политика
США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях
По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта.
Lenta.ru 16:53
Происшествия
В Приморье нашли мертвыми двух детей
Российская газета вчера в 20:24
Технологии
Yadro купила российский стартап по производству микропроцессоров
Yadro, являющаяся отечественным разработчиком СХД и входящая в «ИКС Холдинг», приобрела 51% в компании Syntacore, занимающейся разработкой микропроцессорных ядер.
IT-World 03:58
Технологии
В магазинах «Пеплос» в Красноярске подходит к концу большая распродажа
10 ноября в сети фирменных магазинов мужской и детской одежды «Пеплос» в Красноярске закончится распродажа.
Newslab.ru вчера в 22:00
Технологии
Microsoft представила обновленный логотип браузера Edge
Актуальные Новости 03 ноября в 03:01
Футбол
Валенсия — Лилль 4:1
«Валенсия» уверенно победила «Лилль» в матче Лиги чемпионов.
Metaratings 16:51
Культура
На экранах «Верность» Нигины Сайфуллаевой
На экранах "Верность" Нигины Сайфуллаевой В кинопрокат вышла "Верность" Нигины Сайфуллаевой.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Наука
Найдена связь между верой в демонов и инфекционными заболеваниями
Международная группа учёных провела исследование и заявила, что суеверия и вера в существование злых духов более распространены в обществах, в которых выше вероятность подхватить инфекционное заболевание.
Ferra 03 ноября в 06:12
Музыка
Украинку Maruv назвали лучшей российской певицей на MTV EMA
Культуромания 00:51
Общество
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.
РИА Новости 15:10
Происшествия
На Камчатке проверят видео с женщиной, избившей трехлетнего ребенка
Российская газета 01:31
Гаджеты
В России теперь можно арендовать iPhone
За ежемесячную плату от 3940 рублей в месяц в России можно пользоваться моделями iPhone XS, XS Max, iPhone 11, 11 Pro и Pro Max, пишет «Российская газета».
BFM.ru 04:32
Футбол
Сергей Семак оценил шансы «Зенита» после поражения от «Лейпцига»
Шанс был в быстрых атаках, сегодня мы в них выходили, были моменты, которые мы не реализовали.
Телеканал Санкт-Петербург 15:48
Общество
Госдума одобрила законопроект о вытрезвителях
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому регионы смогут создавать специальные социальные учреждения (вытрезвители).
RT на русском 10:35
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 01:45
Экономика
СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами
Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости 01:01
Армия и оружие
Зачем армия США сотрудничает с организацией, исследующей НЛО
RT на русском 01:01
Футбол
Игроки «Ювентуса» прилетели в Москву
Газета.Ru 12:44
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
Общество
В Москве проходят два «Русских марша»
В мэрию подавалась еще одна заявка – "Правый марш", который должен был пройти также в Люблино.
Эхо Москвы вчера в 06:00
Политика
Путин: пещерные русофобы объявили войну русскому языку
"Войну русскому языку объявляют не только пещерные русофобы, это не секрет, разного рода маргиналы активно и агрессивно работают, агрессивные националисты", — заявил глава государства, выступая на заседании Совета по русскому языку.
Вести.Ru 08:30
Общество
В Канаде шторм сдвинул с места застрявшее 100 лет назад судно
На протяжении 100 лет судно, пребывавшее на одном месте приблизительно в 1,5 километра от водопада «Подкова», служило одной из достопримечательностей Ниагарского комплекса.
RuNews24.ru вчера в 08:43