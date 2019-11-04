РПЛ

Sport24.ruSport24.ruТедеско продолжит победную серию в России. Прогнозы на «Спартак» — «Арсенал»

Объясняем, почему нынешний "Спартак" лучше тульского "Арсенала": 1.
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«Спартак» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч 15-го тура РПЛ 4 ноября 2019 года

LiveSport.ru02 ноября в 23:00

Тедеско продолжит победную серию в России. Прогнозы на «Спартак» — «Арсенал»

Sport24.ru03 ноября в 17:10

«Спартак» – «Арсенал». 04.11.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratings03 ноября в 07:46

«Спартак» - «Арсенал» - онлайн-трансляция матча РПЛ

Российская газета03 ноября в 16:00
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 16:49, Ашберн
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Китайская корпорация Xiaomi презентовала умные часы из серии Mi Watch.
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Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
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Водительские права Брежнева выставят на торги

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«Точка невозврата пройдена, кто будет лечить? Мигранты» - эксперт о будущем отечественной медицины

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Назван объем поддержки российского экспорта

Объем поддержки экспорта из РФ по линии Российского экспортного центра (РЭЦ) за девять месяцев 2019 года составил 14,8 миллиарда долларов.
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Зеленский решил создать военную полицию

«В структуре Минобороны должен быть создан современный эффективный правоохранительный орган — военная полиция», — сказал Зеленский на встрече с руководством Верховного Совета и правительством.
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Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Экономика

Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

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В сборной России объявили имя капитана на Кубок Карьяла

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Спора о "похожести" малыша на маму и папу не избежать, пошутила модель. Многие подписчики рассказали Анастасии, на кого похожи их дети.
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Подведены итоги конкурса по определению покупателя акций АО «Воронежская горэлектросеть», сообщили ИА REGNUM 5 ноября в пресс-службе мэрии.
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Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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Падение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось

Средняя максимальная ставка депозитов является ориентиром для российских банков, не входящих в десятку крупнейших по объемам вкладов населения: им регулятор рекомендует устанавливать ставки депозитов не более чем на 2 процентных пункта (п. п.) выше к средней максимальной.
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