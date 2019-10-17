Футбол
МК-СпортТедеско прокомментировал обилие травм в «Спартаке»
Главный тренер московского футбольного «Спартака» немец Доменико Тедеско рассказал, что его удивило в новой команде. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на слова специалиста. Напомним, 14 октября Тедеско официально назначен на пост главного тренера «красно-белых».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 18:03, Вашингтон
Политика
Эрдоган выбросил полученное от Трампа письмо
Ранее в СМИ сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп в день начала турецкой операции на севере Сирии отправил президенту Турции письмо, в котором призывал Эрдогана «не валять дурака» и «не подводить весь мир».
Наша версия 06:46
Космос
NASA представило скафандры для полетов на Луну и Марс
Sibnet Новости вчера в 02:13
Политика
Песков: Кремль оценит приглашение на саммит G7, когда оно поступит
Ранее исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни заявил, что приглашение России как отдельного участника саммита G7, который пройдет в следующем году в США, может быть промежуточным шагом к восстановлению "Большой восьмерки".
Вести.Ru 14:56
Игры
Rockstar показала трейлер игры Red Dead Redemption 2 для ПК
Телеканал 360° 11:14
Общество
«Яндекс» грозит неразвитием в случае принятия закона о значимых сайтах
Генеральный директор интернет-корпорации «Яндекс» Елена Бунина заявила, что изменения в акционерной структуре компании в том случае, если в России будет принят законопроект о значимых информационных ресурсах, приведет к тому, что «Яндекс» вынужден будет перестать развивать экспериментальные сервисы.
REGNUM вчера в 15:30
Общество
Telegram предложил вернуть инвесторам в его криптовалюту 77% вложений
Таинственный инвестор Telegram из Буффало: о ком власти США рассказали в иске к компаниям Павла Дурова Если большинство инвесторов не согласится на перенос запуска TON на конец апреля, их договор о покупке криптовалюты Gram перестанет действовать 31 октября.
Forbes 04:21
Здоровье
Врачи рассказали, к чему приводит «ком в горле»
Известный врач Сергей Агапкин сообщил, что такое ощущение, как «ком в горле» может свидетельствовать о серьезной болезни.
Первый Тульский 00:48
Политика
Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter
«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
РБК 17:54
Киберспорт
Virtus.pro пропустят DOTA Summit 11
We are working with Team jfshfh178 to hopefully secure them visas on time for our DPC Minor as VP's replacement.VP's Statement: https://t.co/eNi6EysGZO — Beyond the Summit (@BeyondTheSummit) October 17, 2019 К сожалению, трехкратные победители Dota Summit Virtus.pro не смогут присутствовать на Dota Summit 11 в ноябре из-за проблем с получением виз.
Dota2.ru 13:27
Политика
В посольстве РФ объяснили сопровождение Путина в ОАЭ машинами «ДПС»
Сопровождение кортежа президента РФ Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях Mercedes с надписью «ДПС» на капотах не было рядовой ситуацией, рассказали в российском посольстве в Абу-Даби.
ТК Звезда вчера в 22:51
Общество
Черногория сообщила о победе в суде по иску Дерипаски на €600 млн
Представитель Олега Дерипаски назвал решение суда ошибочным, сообщает РБК.
Коммерсантъ 15:34
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия 15 октября в 22:40
Общество
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:30
Армия и оружие
Опубликовано видео учений «Гром-2019»
Появилось видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019", его показал телеканал "Звезда".
Газета.Ru 09:43
Кино
Съемки «Смертельной битвы»: Подготовка к мордобою в Австралии
Продюсер экранизации игры «Mortal Kombat» Тодд Гарнер опубликовал в Twitter фото со съемок картины в Австралии.
КиноПоиск 11:09
Политика
В ООН попросили закрыть сайт «Миротворец»
Украинским депутатам предложили закрыть сайт "Миротворец", содержащий персональные данные оппозиционных политиков, журналистов и граждан.
Газета.Ru вчера в 19:39
Политика
Лукашенко прокомментировал задержание россиянки в Минске
Глава Белоруссии прокомментировал задержание россиянки Анны Богачевой в Минске.
Piter.tv 05:18
Фигурное катание
Туктамышева прилетела в Лас-Вегас для выступления на этапе «Гран-при»
Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией из Лас-Вегаса после прилета туда.
Спорт-Экспресс 03:47
Космос
Сразу две женщины впервые выйдут в открытый космос
Сразу две женщины впервые выйдут в открытый космос.
OAnews 01:29
Общество
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
Online47.ru 14 октября в 21:35
Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Известия 16:45
Общество
Поклонская ответила Собчак на критику длины юбки
Экс-прокурор Крыма депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») ответила на критику Ксении Собчак по поводу длины юбки.
REGNUM 06:30
Кино
Сценаристы рассказали детали о «Дэдпуле 3»
Профиль 15 октября в 12:42
Политика
Трамп заявил о культурных связях США и Италии со времен Древнего Рима
Американский президент Дональд Трамп на встрече с итальянским президентом Серджо Маттареллой заявил, что США и Италия имеют общее культурное и политическое наследие со времен Древнего Рима.
Взгляд.ру 10:19
Культура
Третьяковка открывает самую большую выставку Поленова
Что же касается талантов Поленова-архитектора, то их демонстрируют в залах Новой Третьяковки многочисленные авторские эскизы и мультимедийная инсталляция.
Ведомости 15 октября в 17:12
Авто
BMW рассекретила переднеприводный седан 2-Series Gran Coupe
В России 2-Series предложат с 1,5-литровым турбомотором с тремя цилиндрами мощностью 140 л.с. Он сочетается с семидиапазонным "роботом".
Авторамблер вчера в 04:18
Политика
Великобритания и ЕС договорились о Brexit
Глава британского правительства Борис Джонсон заявил, что правительству Великобритании и ЕС удалось заключить новую сделку об условиях Brexit, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:15
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича вышла замуж за миллиардера, пишут СМИ
Основательница музея современного искусства "Гараж", дизайнер Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса, пишет US Weekly.
РИА Новости 12:35