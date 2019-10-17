Футбол

МК-СпортМК-СпортТедеско прокомментировал обилие травм в «Спартаке»

Главный тренер московского футбольного «Спартака» немец Доменико Тедеско рассказал, что его удивило в новой команде. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на слова специалиста. Напомним, 14 октября Тедеско официально назначен на пост главного тренера «красно-белых».
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