РПЛ

Вести.RuВести.RuДоменико Тедеско: нам еще есть над чем работать

Локомотив — Спартак
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Локомотив»
21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
41′
Дмитрий Баринов
42′
45′+1′
Зелимхан Бакаев
55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
71′
73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
78′
79′
Джордан Ларссон
81′
Джордан Ларссон
85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
88′
Московский "Спартак" обыграл "Локомотив" в 14 туре российской премьер-лиги. Эта победа стала первой, одержанный красно-белыми под руководством нового тренера Доменико Тедеско. Германский специалист остался доволен игрой своих подопечных, при этом назвав игру "Спартака" не идеальной.
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