РПЛ
Вести.RuДоменико Тедеско: нам еще есть над чем работать
|21′
Георгий Джикия
Владислав Игнатьев
|41′
Дмитрий Баринов
|42′
|45′+1′
Зелимхан Бакаев
|55′
Андре Шюррле
Джордан Ларссон
|57′
Эсекиэль Понсе
Эдер
|71′
|73′
Наиль Умяров
Роман Зобнин
Мурило Серкейра
Александр Коломейцев
|78′
|79′
Джордан Ларссон
|81′
Джордан Ларссон
|85′
Зелимхан Бакаев
Аяз Гулиев
Ведран Чорлука
|88′
Московский "Спартак" обыграл "Локомотив" в 14 туре российской премьер-лиги. Эта победа стала первой, одержанный красно-белыми под руководством нового тренера Доменико Тедеско. Германский специалист остался доволен игрой своих подопечных, при этом назвав игру "Спартака" не идеальной.
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