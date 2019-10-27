Московский "Спартак" обыграл "Локомотив" в 14 туре российской премьер-лиги. Эта победа стала первой, одержанный красно-белыми под руководством нового тренера Доменико Тедеско. Германский специалист остался доволен игрой своих подопечных, при этом назвав игру "Спартака" не идеальной.

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Доменико Тедеско: нам еще есть над чем работать

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