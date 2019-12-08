Наставник «Спартака» Доменико Тедеско высказался о разгромном поражении от «Ростова» в рамках 19-го тура чемпионата России. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

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