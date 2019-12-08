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Происшествия Российского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажира После инцидента водитель высадил пассажира и уехал. В машине таксиста остались паспорт пострадавшего, а также его iPhone и банковские карты.