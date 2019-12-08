РПЛ
Vprognoze.ruТедеско прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Ростова»
|18′
Ивелин Попов
|22′
Бактиер Зайнутдинов
Георгий Джикия
|38′
Алекс Крал
|42′
|53′
Алексей Ионов
Гус Тил
Андре Шюррле
|72′
|74′
Эльдор Шомуродов
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Наиль Умяров
|77′
|79′
Дмитрий Чистяков
Резиуан Мирзов
Солтмурад Бакаев
|80′
Эсекиэль Понсе
|81′
|83′
Бактиер Зайнутдинов
|87′
Бактиер Зайнутдинов
Александр Саплинов
|90′+2′
Александр Саплинов
|90′+3′
Алексей Ионов
Александр Долгов
Спартак
Расстановка 4‑2‑1‑3
98
Максименко
47
Зобнин
33
Крал
14
Джикия
25
Мельгарехо
20
Шюррле
23
Ларссон
54
Умяров
10
Бакаев
19
Понсе
17
Бакаев
30
Песьяков
34
Козлов
78
Чистяков
5
Хаджикадунич
28
Чернов
8
Попов
17
Норманн
19
Байрамян
47
Долгов
9
Сигурдарсон
26
Саплинов
Ростов
Расстановка 4‑3‑3
Наставник «Спартака» Доменико Тедеско высказался о разгромном поражении от «Ростова» в рамках 19-го тура чемпионата России. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
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«Увидимся после перерыва, если я еще буду тут». Тедеско считает, что «Спартак» сыграл хорошо
Sport24.ruвчера в 14:25
Доменико Тедеско: «Всегда буду защищать своих ребят. Нам нужно полное взаимопонимание»
Sportbox.RUвчера в 13:42
Доменико Тедеско: Иногда ты платишь высокую цену, используя молодых игроков
Советский спортвчера в 13:30
Десятое место и всего восемь очков: Тедеско сам оценил свой слабый старт в «Спартаке»
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:13, Ашберн
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