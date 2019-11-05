Футбол

ЧемпионатЧемпионатТедеско прокомментировал слова Шюррле о завершении карьеры

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова полузащитника клуба Андре Шюррле о возможном завершении карьеры футболиста.
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с чего всё началось

Тедеско еще будет ошибаться, как с «Арсеналом» — это нормально. Главное — он настоящий

Наиль Умяров и Алекс Крал — два лидера команды в прошлых победных матчах — оказались на скамейке.
Sport24.ru01:15

Подробнее о событии

Тедеско: «У Шюррле нет проблем. Это реально очень мотивированный игрок и один из лидеров „Спартака“»

Sport24.ru00:40

Тедеско: футболист «Спартака» Шюррле не имеет проблем с мотивацией, он профессионал

ТАСС Спорт00:44

Тедеско прокомментировал слова Шюррле о завершении карьеры

Чемпионат02:27

Тренер «Спартака» Тедеско прокомментировал слова Шюррле о завершении карьеры

RT на русском02:41

Тедеско высказался о словах Шюррле завершить карьеру в ближайшее время

Газета.Ru03:11

Тедеско: «Шюррле профессионален и мотивирован»

ProstoProSport01:29

Тренер «Спартака» прокомментировал слова Шюррле о завершении карьеры

Pravda.Ru02:22
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