Наиль Умяров и Алекс Крал — два лидера команды в прошлых победных матчах — оказались на скамейке.

с чего всё началось

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