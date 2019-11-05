Футбол
ЧемпионатТедеско прокомментировал слова Шюррле о завершении карьеры
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал слова полузащитника клуба Андре Шюррле о возможном завершении карьеры футболиста.
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Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
РИА Новости вчера в 16:58
Общество
В Госдуме предложили ограничить число разрешений на такси в регионах
Зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству, депутат от ЛДПР Александр Старовойтов предложил разрешить регионам ограничивать число разрешений на такси, сообщила газета «Ведомости».
РБК вчера в 22:28
Космос
«Вояджер-2» передал показания из межзвездного пространства
«Вояджер-2» подтвердил показания первого аппарата, значит, их показания не относятся лишь к конкретному месту и времени вхождения в межзвездное пространство.
Коммерсантъ 01:46
Общество
У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов
В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Lenta.ru 01:51
Происшествия
В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву
Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Газета.Ru 01:08
Финансы
Курс рубля подрос в начале торгов во вторник
Курс рубля укрепляется к доллару и евро в начале торгов вторника на "Московской бирже" на росте интереса инвесторов к риску и на укреплении валют emerging markets в ожидании положительного результата торговых переговоров Китая и США.
Интерфакс 02:32
Общество
Врач-диетолог назвала самые вредные сладости
Специалисты выделяют наиболее вредные сладости, от покупки которых следует воздержаться.
Российская газета 01:03
Армия и оружие
Минобороны собирается вернуть понятие военной тайны
"Военная тайна" как понятие может вернуться в российское законодательство, сообщили СМИ источники в Минобороны.
Газета.Ru 02:36
Футбол
Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач отправлен в отставку, сообщает официальный сайт немецкого клуба.
Metaratings 03 ноября в 15:32
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Известия вчера в 18:23
Интернет
Компания Facebook сменила логотип
Компания Facebook сменила свой логотип, чтобы пользователи не смогли спутать его с логотипом одноименной социальной сети.
UfacityNews.ru вчера в 22:22
Общество
Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального
Около трети россиян поддерживают обыски в региональных структурах Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального и уголовные дела в отношении сотрудников ФБК.
РБК вчера в 19:49
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru вчера в 06:55
Культура
Ложкари из Екатеринбурга участвуют в шоу талантов в Англии
ТагилСити.ру вчера в 23:04
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия вчера в 16:56
Общество
Две трети россиян задумываются о кардинальной смене профессии
Интересно, что чаще всего об изменении своей специальности задумываются россияне в возрасте 18-24, более половины (52%) респондентов в этой возрастной группе ответили, что находятся в процессе смены профессии.
Волга Ньюс вчера в 07:35
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Газета.Ru вчера в 16:13
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
7Дней.ру вчера в 13:12
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Lenta.ru вчера в 10:08
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru вчера в 13:22
Общество
В Минздраве рассказали о влиянии курения на зрение детей
Эксперты обследовали 1,4 тыс. детей в возрасте шести-восьми лет и выяснили, что из-за табачного дыма при пассивном курении сосудистые оболочки глаза становятся тоньше.
Газета.Ru 01:44
Общество
Участников ЖСК застройщиков-банкротов защитят как дольщиков
Участники жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), созданных в процессе процедуры банкротства застройщиков, смогут получить денежную компенсацию за недостроенное жилье, как и обманутые дольщики.
РБК 02:46
Авто
Индийский Renault Duster может появиться в России
Второе поколение Renault Duster уже несколько лет продаётся на европейском рынке, а вот когда полноценная новая генерация внедорожника появится на российском рынке, точных данных нет.
Профиль вчера в 10:11
Фигурное катание
Бестемьянова оценила выступление Косторной
Газета.Ru вчера в 13:13
Футбол
Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»
Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
Sport.ru вчера в 17:15
Армия и оружие
США проигрывают России на поле радиоэлектронной борьбы
Имеющиеся у России и Китая средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) способны нанести значительный ущерб вооруженным силам США в случае развития военного конфликта, сообщает издание Breaking Defence.
REGNUM вчера в 23:48
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли срочно эвакуировали со съемок
Актеров, среди которых были Анджелина Джоли, Ричард Мэддэн и другие селебрити, срочно эвакуировали подальше от площадки, пока мину не обезвредили специалисты.
Wday.ru вчера в 23:56
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru вчера в 05:29