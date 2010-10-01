Футбол

RT на русскомRT на русскомТедеско проведёт первую тренировку в «Спартаке»

Немецкий специалист Доменико Тедеско проведёт первую тренировку в московском футбольном клубе «Спартак». Как сообщает «Спорт-Экспресс», сам специалист утвердительно ответил на вопрос, едет ли он из гостиницы на свою первую тренировку в «Спартаке», но при этом отказался давать другие комментарии.
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с чего всё началось

Тедеско подтвердил, что в понедельник проведет первую тренировку в «Спартаке»

Доменико Тедеско подтвердил корреспонденту «СЭ», что сегодня проведет первую тренировку во главе своей новой команды.
Спорт-Экспресс00:51

Подробнее о событии

Гендиректор «Спартака» и Тедеско направились на тренировку команды. ФОТО

Sport.ru04:14

Тедеско подтвердил, что проведет первую тренировку в «Спартаке» 14 октября

Sportbox.RU01:18

Тедеско игрокам «Спартака» представит Цорн

Спорт-Экспресс03:38

Тедеско сообщил о проведении первой тренировки в «Спартаке»

РБК01:34

Тедеско выехал на первую тренировку в «Спартаке»

Sports.ru01:25

Тедеско подтвердил, что проведет первую тренировку в «Спартаке» 14 октября

Матч ТВ01:18

Тедеско начал тренировать «Спартак»

Metaratings02:33
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В России отключили аналоговое телевещание

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That's the Russian battlecruiser Pyotr Velikiy pic.twitter.com / FJKsRYU1g0 — Dave Brown (@ dave_brown24) 13 октября 2019 г. В ноябре прошлого года американский журнал The National Interest включил крейсер "Петр Великий" в пятерку самых опасных для американских ВМС российских кораблей.
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