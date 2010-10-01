Футбол
RT на русскомТедеско проведёт первую тренировку в «Спартаке»
Немецкий специалист Доменико Тедеско проведёт первую тренировку в московском футбольном клубе «Спартак». Как сообщает «Спорт-Экспресс», сам специалист утвердительно ответил на вопрос, едет ли он из гостиницы на свою первую тренировку в «Спартаке», но при этом отказался давать другие комментарии.
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Доменико Тедеско подтвердил корреспонденту «СЭ», что сегодня проведет первую тренировку во главе своей новой команды.Спорт-Экспресс00:51
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