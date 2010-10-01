Футбол
RT на русскомТедеско проведёт первую тренировку в «Спартаке»
Немецкий специалист Доменико Тедеско проведёт первую тренировку в московском футбольном клубе «Спартак». Как сообщает «Спорт-Экспресс», сам специалист утвердительно ответил на вопрос, едет ли он из гостиницы на свою первую тренировку в «Спартаке», но при этом отказался давать другие комментарии.
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 17:01, Вашингтон
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
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США ввели санкции против Минобороны и Минэнерго Турции
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Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
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Ранее гражданке России отказали в выезде из страны. Сообщалось, что Богачёва попала под санкции США по делу о «вмешательстве» в выборы.
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В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
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Певица Ольга Кормухина заявила о намерении подать иск к певице Полине Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».
АБН 11:39
Политика
Придворный оркестр Саудовской Аравии не смог исполнить российский гимн
REGNUM вчера в 13:36
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Российская газета 08:54
Гаджеты
Видеокарты Zotac GeForce GTX 1660 Super оснащаются памятью GDDR6
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3DNews 13 октября в 04:27
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Google презентовал новую модель смартфона Pixel 4
Компания Google представила новую модель своего смартфона Pixel 4, видео с презентации продукта в Нью-Йорке размещено на официальной странице Google на YouTube.
РБК 13:39
Футбол
Федун назвал среди задач «Спартака» победу в чемпионате к 2022 году
Владелец "Спартака" Леонид Федун рассказал о назначении нового главного тренера, а также подтвердил, что в 2023 году он покинет клуб.
Российская газета 16:21
Авто
С 1 января водителям запретят ездить на новых автомобилях без номеров
С 2020 года для владельцы новых машин не смогут выйти на дорогу без государственных номеров, которые необходимо установить в день приобретения транспортного средства.
Невские Новости 12:38
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Общество
Модель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Американская модель Белла Хадид является самой красивой женщиной в мире.
Известия 16:29
Общество
Дженнифер Энистон завела Instagram
Американская актриса Дженнифер Энистон завела Instagram. За несколько часов у нее прибавилось более сотни подписчиков.
Время Пресс 10:12
Происшествия
Суд вынес приговор убийцам многодетной матери в Псебае
Суд признал виновными в убийстве и изнасиловании многодетной матери в Псебае двух жителей Краснодарского края.
Известия 08:57
Происшествия
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Опубликованы фотографии подозреваемых в убийстве на Урале Ксении Каторгиной, которая пропала пять дней назад, после того как поехала продавать свой автомобиль.
RT на русском 14:45
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"Турцию не беспокоят угрозы санкций, Анкара будет продолжать операцию в Сирии", - заявил Эрдоган.
РЕН ТВ 16:41
Здоровье
В НИИ медицины труда перечислили негативные последствия работы в офисе
Работа в офисе имеет ряд негативных последствий.
Известия вчера в 00:17
Футбол
Дмитрий Черышев покидает пост главного тренера ФК «Нижний Новгород»
Дмитрий Черышев покидает пост главного тренера ФК «Нижний Новгород».
КП - Нижний Новгород 13:55
Футбол
Российская молодежка разгромила Эстонию в матче отбора на Евро-2021
Московский Комсомолец 15:46
Политика
Россияне требуют отказать Соловьеву в итальянском гражданстве
Россияне требуют отказать Соловьеву в итальянском гражданстве Знаменитый правдоруб может оказаться без итальянского паспорта по вине одного эмигранта, умудрившегося поднять против него целый бунт.
Экспресс газета 12:03
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
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Общество
Запуск криптовалюты Дурова может быть отложен из-за США
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Газета.Ru 16:26
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Первому из новых фигурантов «московского дела» предъявили обвинение
Одному из новых фигурантов «московского дела», Владимиру Емельянову, предъявлено обвинение в применении не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ), сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
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