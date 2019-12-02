Матч "Зенит" — "Спартак", прошедший в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершился победой хозяев со счетом 1:0. По ходу игры Тедеско активно выражал недовольство решениями главного арбитра Виталия Мешкова.

с чего всё началось

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.

Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»

Политика Зеленский планирует бороться за сомневающихся жителей Донбасса Зеленский отметил, что считает фальшивыми результат соцопросов, согласно которым большинство жителей ЛНР и ДНР хотят жить в России.

Общество Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Политика США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.

Происшествия Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.

Политика Зеленский ввел неотложные меры по энергобезопасности Украины Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.

Политика Китай ввел санкции в отношении США Китай ввел санкции против американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановил рассмотрение запросов на заход кораблей США в Гонконг.

Политика Путин подписал закон о предустановке на гаджеты российского софта Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете с 1 июля 2020 года продажи гаджетов без российского программного обеспечения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Здоровье Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.

Происшествия Трехлетнюю девочку забыли в сугробе на ночь в Бурятии Как стало известно Ариг Ус online, трехлетнюю девочку забыли в сугробе на ночь. Это уже второй шокирующий случай за месяц в Бурятии.