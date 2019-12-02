Матч "Зенит" — "Спартак", прошедший в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершился победой хозяев со счетом 1:0. По ходу игры Тедеско активно выражал недовольство решениями главного арбитра Виталия Мешкова.

с чего всё началось

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.

Тедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»

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