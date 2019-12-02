РПЛ

Газета.RuГазета.RuТедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»

Зенит — Спартак
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Магомед Оздоев
15′
Илья Кутепов
21′
Олег Шатов
28′
29′
Зелимхан Бакаев
34′
Илья Кутепов
44′
Наиль Умяров
46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
49′
54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
63′
67′
Алекс Крал
73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
75′
Самуэль Жиго
88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
90′+3′
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
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с чего всё началось

Тедеско после матча с «Зенитом» зашел в судейскую. Его оттуда вывела служба безопасности

Матч "Зенит" — "Спартак", прошедший в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершился победой хозяев со счетом 1:0. По ходу игры Тедеско активно выражал недовольство решениями главного арбитра Виталия Мешкова.
Sport24.ruвчера в 13:50

Подробнее о событии

Судейский комитет РФС рассмотрит поведение Тедеско в матче «Зенит» — «Спартак»

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РФС рассмотрит поведение Тедеско после матча «Зенит» - «Спартак»

Газета.Ru14:35

КДК РФС может рассмотреть действия Тедеско, который зашел в судейскую после матча с «Зенитом»

Бомбардир.ру12:00

Тедеско зашел в судейскую после игры с «Зенитом» с разрешения арбитров (Sport24)

Sports.ru12:45

Тедеско зашел в судейскую после игры «Зенит» — «Спартак» с разрешения арбитров

Sport24.ru12:15

СМИ: «Спартак» не будет наказывать Тедеско за поведение после матча с «Зенитом»

RT на русском10:52

«Спартак» не будет штрафовать Тедеско за поведение в судейской после матча с «Зенитом»

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