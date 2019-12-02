РПЛ
Газета.RuТедеско раскритиковал судей после игры с «Зенитом»
Магомед Оздоев
|15′
Илья Кутепов
|21′
Олег Шатов
|28′
|29′
Зелимхан Бакаев
|34′
Илья Кутепов
|44′
Наиль Умяров
|46′
Илья Кутепов
Лоренсо Мельгарехо
Магомед Оздоев
|49′
|54′
Айртон Дантас
Андре Шюррле
Олег Шатов
Александр Ерохин
|56′
Сердар Азмун
Алексей Сутормин
|63′
|67′
Алекс Крал
|73′
Алекс Крал
Джано Ананидзе
|75′
Самуэль Жиго
|88′
Андре Шюррле
Себастьян Дриусси
Леон Мусаев
|90′+3′
Зенит
Расстановка 4‑4‑2
41
Кержаков
15
Караваев
6
Иванович
44
Ракицкий
3
Сантос
21
Ерохин
5
Барриос
27
Оздоев
38
Мусаев
91
Сутормин
22
Дзюба
98
Максименко
25
Мельгарехо
2
Жиго
14
Джикия
47
Зобнин
54
Умяров
10
Бакаев
49
Ананидзе
20
Шюррле
23
Ларссон
19
Понсе
Спартак
Расстановка 3‑5‑2
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не сумел сдержать эмоций после центрального матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:1) Немецкий тренер подверг критике бригаду арбитров во главе с Виталием Мешковым, которая обслуживала поединок в Санкт-Петербурге, и поставил под сомнение возможность играть футбол при таком судействе.
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с чего всё началось
Матч "Зенит" — "Спартак", прошедший в воскресенье в Санкт-Петербурге, завершился победой хозяев со счетом 1:0. По ходу игры Тедеско активно выражал недовольство решениями главного арбитра Виталия Мешкова.Sport24.ruвчера в 13:50
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