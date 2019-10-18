Футбол
РИА НовостиТедеско рассказал, что «Спартак» изучил «Рубин» перед 13-м туром РПЛ
Немецкий специалист возглавил "Спартак" в понедельник. В субботу "красно-белые" примут казанский "Рубин" в матче 13-го тура чемпионата России, эта игра станет дебютной для Тедеско на посту главного тренера команды.
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Общество
В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы
Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Энергетика
«Нафтогаз» направит «Газпрому» иски на $11 млрд
"Нафтогаз" намерен взыскать с российского "Газпрома" более $11 млрд, передает РИА "Новости" со ссылкой на директора украинской компании Юрия Витренко.
Политика
Назван предполагаемый автор матерного послания в адрес России в Сирии
Как сообщает «Комсомольская правда», один из курдских офицеров заявил, что оскорбления в адрес России на стенах покинутой базы оставили не американцы.
Экономика
В России могут ввести минимальную цену на сахар
Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.
Политика
Медведев заявил об ответных мерах на размещение баз НАТО около России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о готовности отвечать на размещение баз НАТО около границ страны.
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Конгрессмены США потребовали включить украинский нацбатальон "Азов" в список террористических организаций, передает ФАН.
Политика
Захарова оценила заявление посла КНР про украинцев в Гонконге
Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова китайского посла в России Чжан Ханьхуэя об «украинских элементах» на акциях протеста в Гонконге.
Происшествия
Руководство ОМВД «Дорогомилово» Москвы задержано за взятку
Начальник полиции и начальник отдела уголовного розыска были задержаны днем ранее при получении 3,5 млн рублей.
Общество
Илон Маск оценил российское образование
Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Армия и оружие
ВМС Швеции перепутали метеобуй с российской подлодкой
В 2014 году ВМС Швеции провели масштабную операцию по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага из-за закодированного радиосигнала, который, как оказалось, принадлежал вышедшему из строя метеорологическому бую.
Общество
На Украине снизилась численность населения
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.
Технологии
Ватикан выпустил «умные» четки для молитв
Устройство Click to Pray («нажми и молись») представляет собой четки с привязкой к мобильному приложению.
Экономика
Минфин отказался выделять 44 млрд рублей на узкие участки ЦКАД
Как сообщает «Коммерсантъ», Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 миллиардов рублей на строительство Центральной кольцевой автодороги.
Политика
США вводят новые пошлины против ЕС
США с сегодняшнего дня устанавливают новые пошлины на товары из Евросоюза, сообщает 18 октября «РИА Новости».
Футбол
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Политика
Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю
Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.
Политика
В протестах в Эквадоре нашли российский след
Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо в интервью перуанской газете El Comercio рассказала о возможной поддержке протестов в стране из других государств, в том числе из России.
Армия и оружие
Минобороны показало видео пусков ракет на учениях «Гром-2019»
Телеканал "Звезда" опубликовал видео пусков баллистических и крылатых ракет в рамках учений "Гром-2019".
Единоборства
Гвоздик и Бетербиев проведут самый захватывающий бой года
Единоборства
Умер выступавший в андеркарде боя Усика американский боксер
Экономика
Тарифы ЖКХ для населения могут вырасти из-за углеродного сбора
Новые платежи для предприятий за превышение квоты на выброс парниковых газов могут привести к росту тарифов ЖКХ для населения, увеличению темпов инфляции, а также в целом негативно отразиться на динамике роста экономики.
Экономика
Рада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом
Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году.
Авто
Тюнеры предлагают Aston Martin, спроектированный агентом 007
Новый 007 DBS Superleggera включат в особый подарочный набор под названием Fantasy.
Хоккей
«Авангард» на выезде обыграл «Автомобилист»
Омский «Авангард» в Екатеринбурге одержал победу на местным «Автомобилистом» со счетом 3:1. Два гола «ястребы» забросили еще в первом периоде.
Армия и оружие
ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии
Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.
Политика
Украина запротестовала из-за российской гуманитарной помощи Донбассу
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за отправки гуманитарного конвоя в Донбасс.
Кино
В «Пионере» состоится премьера фильма «Мысленный волк» Гай Германики
Премьера фильма ужасов состоится в понедельник, 21 октября, в московском кинотеатре «Пионер». При этом в прокат он вышел 17 октября.
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет рынок России
Mitsubishi Pajero оставит рынок России в ближайшем будущем.
Общество
Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Общество
Сдувающий людей украинский Су-27 попал на видео
Украинский истребитель Су-27 сдул находившихся рядом людей на авиашоу Sanicole Airshow в Бельгии.