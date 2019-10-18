Немецкий специалист возглавил "Спартак" в понедельник. В субботу "красно-белые" примут казанский "Рубин" в матче 13-го тура чемпионата России, эта игра станет дебютной для Тедеско на посту главного тренера команды.

Тедеско рассказал, что «Спартак» изучил «Рубин» перед 13-м туром РПЛ

Общество В Гидрометцентре рассказали о приходе зимы в некоторые регионы Самые резкие изменения в погоде во второй половине текущей недели произойдут в Западной Сибири, прогнозирует заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Экономика В России могут ввести минимальную цену на сахар Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала России установить минимальную цену на сахар, сообщает 18 октября РБК со ссылкой на протокол консультаций ЕЭК.

Политика Захарова оценила заявление посла КНР про украинцев в Гонконге Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова китайского посла в России Чжан Ханьхуэя об «украинских элементах» на акциях протеста в Гонконге.

Общество Илон Маск оценил российское образование Основатель аэрокосмической компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск в ходе краснодарского форума "Дело за малым!", с участниками которого он вышел на связь из Калифорнии, сказал, что считает российское образование очень хорошим, и назвал кубанцев классными, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Армия и оружие ВМС Швеции перепутали метеобуй с российской подлодкой В 2014 году ВМС Швеции провели масштабную операцию по поиску иностранной субмарины на юге Стокгольмского архипелага из-за закодированного радиосигнала, который, как оказалось, принадлежал вышедшему из строя метеорологическому бую.

Общество На Украине снизилась численность населения Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек.

Политика США вводят новые пошлины против ЕС США с сегодняшнего дня устанавливают новые пошлины на товары из Евросоюза, сообщает 18 октября «РИА Новости».

Футбол УЕФА решил разводить команды России и Косово Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.

Политика Кубанское казачье войско: депутаты Украины совершенно не знают историю Казаки Кубанского казачьего войска выразили свою отрицательную позицию по этому вопросу и выразили обеспокоенность тем, что депутаты используют практику голословных заявлений от имени всего украинского народа, не опираются на исторические факты и преследуют меркантильные интересы.

Политика В протестах в Эквадоре нашли российский след Министр внутренних дел Эквадора Мария Паула Ромо в интервью перуанской газете El Comercio рассказала о возможной поддержке протестов в стране из других государств, в том числе из России.

Экономика Тарифы ЖКХ для населения могут вырасти из-за углеродного сбора Новые платежи для предприятий за превышение квоты на выброс парниковых газов могут привести к росту тарифов ЖКХ для населения, увеличению темпов инфляции, а также в целом негативно отразиться на динамике роста экономики.

Экономика Рада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году.

Хоккей «Авангард» на выезде обыграл «Автомобилист» Омский «Авангард» в Екатеринбурге одержал победу на местным «Автомобилистом» со счетом 3:1. Два гола «ястребы» забросили еще в первом периоде.