Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТедеско: сейчас в Москве пустое метро

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, как проводит время в Москве во время пандемии коронавируса, передает Tuttomercatoweb.
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«Сижу в отеле и общаюсь с семьей по скайпу». Тедеско рассказал, как живет в Москве во время коронавируса

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«Я оказался в плохом положении». Тедеско рассказал о жизни в Москве во время карантина

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Доменико Тедеско: Живу один, плохая ситуация

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Тедеско рассказал, как проводит время на карантине в московском отеле

Metaratings07:15

Тедеско: сейчас в Москве пустое метро

Газета.Ru07:31
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Общество

Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Lenta.ru 07:28
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Общество

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Вести.Ru 06:52
Политика

Песков допустил возможность отмены Парада Победы

«Ситуация вынуждает быть гибкими» - так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены Парада Победы или изменения его формата в связи с эпидемией коронавируса.
Экспресс газета 07:41
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Авторы Gamedec показали десять минут игрового процесса

Игромания.ру вчера в 14:24
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Профиль 23 марта в 12:40
Политика

Украина ввела режим ЧС на 30 дней

Власти Украины ввели на 30 дней режим ЧС на территории всей страны в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:40
Происшествия

Власти Пензенской области окажут помощь семьям погибших на пожаре

Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь: материальная, организационная и психологическая, в том числе помощь, помимо предусмотренных региональных законодательством мер поддержки, сообщила руководитель пресс-службы главы региона Дина Черёмушкина.
REGNUM 06:15
Здоровье

В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Известия вчера в 16:37
Хоккей

КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Газета.Ru 06:37
Общество

Психиатр рассказал, как убедить родителей остаться дома из-за COVID-19

Главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе рассказал, как уговорить пожилых родственников не выходить из дома из-за угрозы распространения коронавируса.
РЕН ТВ 07:08
Общество

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Ростовской области

Жительница Ростовской области, у которой сегодня был подтвержден положительный тест на коронавирус, вернулась из Таиланда 21 марта.
Кавказский узел 06:26
Экономика

Владельцы торговых центров просят правительство о помощи

Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
Ведомости вчера в 13:06
Общество

В Боткинской больнице уточнили стоимость лечения от коронавируса

По словам главного врача медучреждения Дениса Гусева, выздоровление пациента действительно обходится от 60 до 200 тысяч рублей в зависимости от тяжести формы заболевания.
Форпост Северо-Запад 06:53
Политика

Путин объявит о переносе голосования по Конституции

Президент Владимир Путин в обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля, рассказали РБК два источника, знакомых с подготовкой обращения.
РБК 07:32
Шоу-бизнес

Умерла народная артистка СССР Инна Макарова

Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Интерфакс 07:27
Общество

Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса

В Испании опубликовали новые данные статистики: всего там заразились коронавирусом 47 610 человек, умерли — 3 434.
Lenta.ru 07:03
Общество

«Крик-предупреждение»: Навка рассказала о ситуации с коронавирусом в США

Фигуристка Татьяна Навка рассказала о подруге, которая перенесла коронавирус в Америке.
Вечерняя Москва 05:41
Политика

Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко

"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратура ДНР.
РИА Новости 07:33
Армия и оружие

Путин поручил проверить готовность армии к борьбе с коронавирусом

Президент России, Верховный главнокомандующий ВС страны Владимир Путин поручил проверить готовность войск к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 07:15
Политика

Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса

Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 09:58
Общество

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
ТАСС 05:17
Общество

В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Газета.Ru 06:18
Политика

В Кремле рассказали о «распечатывании кубышки» из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти задействуют все инструменты для помощи гражданам и экономике в условиях кризиса.
Московский Комсомолец 06:30
Общество

Меркель прошла тест на коронавирус

Накануне канцлер ФРГ общалась с врачом, который оказался переносчиком инфекции. Ангела Меркель прошла тест на коронавирус.
Деловое.ТВ 23 марта в 14:18
Экономика

Закрытие границ приведёт к вынужденной деофшоризации

Сегодня, 25 марта 2020 года, стало известно, что закрытие границ в связи с пандемией китайского коронавируса приведёт к вынужденной деофшоризации.
Саминвестор 03:24
Авто

BMW провел 23 года в пузыре. Теперь продается

Седан проехал всего 254 километра, после чего его закрыли внутри прозрачного пластикового пузыря на 23 года.
За рулем 06:25
Футбол

У бывшего игрока «Ростова» обнаружен коронавирус

После возвращения в Россию у Максима был обнаружена коронавирусная инфекция.; Команда находилась на сборах в Испании, они были прерваны в связи с ситуацией.
Чемпионат-Ростов вчера в 11:26
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском вчера в 04:09
Шоу-бизнес

Рэпера Джигана обвинили в нарушении карантина

РЕН ТВ 01:31
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