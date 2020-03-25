Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, как проводит время в Москве во время пандемии коронавируса, передает Tuttomercatoweb.

Тедеско: сейчас в Москве пустое метро

Политика Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.

Политика Песков допустил возможность отмены Парада Победы «Ситуация вынуждает быть гибкими» - так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены Парада Победы или изменения его формата в связи с эпидемией коронавируса.

Политика Украина ввела режим ЧС на 30 дней Власти Украины ввели на 30 дней режим ЧС на территории всей страны в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Происшествия Власти Пензенской области окажут помощь семьям погибших на пожаре Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь: материальная, организационная и психологическая, в том числе помощь, помимо предусмотренных региональных законодательством мер поддержки, сообщила руководитель пресс-службы главы региона Дина Черёмушкина.

Экономика Владельцы торговых центров просят правительство о помощи Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.

Общество В Боткинской больнице уточнили стоимость лечения от коронавируса По словам главного врача медучреждения Дениса Гусева, выздоровление пациента действительно обходится от 60 до 200 тысяч рублей в зависимости от тяжести формы заболевания.

Политика Путин объявит о переносе голосования по Конституции Президент Владимир Путин в обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля, рассказали РБК два источника, знакомых с подготовкой обращения.

Шоу-бизнес Умерла народная артистка СССР Инна Макарова Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.

Политика Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко "Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратура ДНР.

Политика Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.

Общество У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.

Общество Меркель прошла тест на коронавирус Накануне канцлер ФРГ общалась с врачом, который оказался переносчиком инфекции. Ангела Меркель прошла тест на коронавирус.

Экономика Закрытие границ приведёт к вынужденной деофшоризации Сегодня, 25 марта 2020 года, стало известно, что закрытие границ в связи с пандемией китайского коронавируса приведёт к вынужденной деофшоризации.