Коронавирус
Газета.RuТедеско: сейчас в Москве пустое метро
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о том, как проводит время в Москве во время пандемии коронавируса, передает Tuttomercatoweb.
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Общество
Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса
В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Общество
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус
У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail.
Политика
Песков допустил возможность отмены Парада Победы
«Ситуация вынуждает быть гибкими» - так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность отмены Парада Победы или изменения его формата в связи с эпидемией коронавируса.
Игры
Авторы Gamedec показали десять минут игрового процесса
Здоровье
В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Политика
Украина ввела режим ЧС на 30 дней
Власти Украины ввели на 30 дней режим ЧС на территории всей страны в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передает ТАСС.
Происшествия
Власти Пензенской области окажут помощь семьям погибших на пожаре
Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь: материальная, организационная и психологическая, в том числе помощь, помимо предусмотренных региональных законодательством мер поддержки, сообщила руководитель пресс-службы главы региона Дина Черёмушкина.
Здоровье
В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Хоккей
КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона из-за коронавируса
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о досрочном завершении сезона-2019/2020.
Общество
Психиатр рассказал, как убедить родителей остаться дома из-за COVID-19
Главный внештатный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе рассказал, как уговорить пожилых родственников не выходить из дома из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Ростовской области
Жительница Ростовской области, у которой сегодня был подтвержден положительный тест на коронавирус, вернулась из Таиланда 21 марта.
Экономика
Владельцы торговых центров просят правительство о помощи
Российский союз торговых центров (РСТЦ) направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать государственную поддержку торговой недвижимости.
Общество
В Боткинской больнице уточнили стоимость лечения от коронавируса
По словам главного врача медучреждения Дениса Гусева, выздоровление пациента действительно обходится от 60 до 200 тысяч рублей в зависимости от тяжести формы заболевания.
Политика
Путин объявит о переносе голосования по Конституции
Президент Владимир Путин в обращении к нации объявит о переносе голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля, рассказали РБК два источника, знакомых с подготовкой обращения.
Шоу-бизнес
Умерла народная артистка СССР Инна Макарова
Народная артистка СССР Инна Макарова скончалась на 94-м году жизни, сообщила "Интерфаксу" в среду дочь актрисы Наталья Бондарчук.
Общество
Испания обошла Китай по числу смертей от коронавируса
В Испании опубликовали новые данные статистики: всего там заразились коронавирусом 47 610 человек, умерли — 3 434.
Общество
«Крик-предупреждение»: Навка рассказала о ситуации с коронавирусом в США
Фигуристка Татьяна Навка рассказала о подруге, которая перенесла коронавирус в Америке.
Политика
Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Порошенко
"Следователи управления по надзору за соблюдением законов органами военного управления и органами исполнительной власти, реализующими политику в сфере обороны генеральной прокуратуры ДНР, расследуют уголовное дело, возбужденное по статье 230 УК ДНР, в отношении бывшего президента Украины Порошенко Петра Алексеевича", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратура ДНР.
Армия и оружие
Путин поручил проверить готовность армии к борьбе с коронавирусом
Президент России, Верховный главнокомандующий ВС страны Владимир Путин поручил проверить готовность войск к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Политика
Собянин призвал регионы готовиться к проблемам из-за коронавируса
Мэр Москвы, заместитель председателя координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу Сергей Собянин 24 марта призвал регионы готовиться к возможным проблемам из-за распространения коронавирусной инфекции.
Общество
У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо.
Общество
В Госдуму внесен проект об усилении наказания за нарушение карантина
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу нового типа внесли в Госдуму.
Политика
В Кремле рассказали о «распечатывании кубышки» из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти задействуют все инструменты для помощи гражданам и экономике в условиях кризиса.
Общество
Меркель прошла тест на коронавирус
Накануне канцлер ФРГ общалась с врачом, который оказался переносчиком инфекции. Ангела Меркель прошла тест на коронавирус.
Экономика
Закрытие границ приведёт к вынужденной деофшоризации
Сегодня, 25 марта 2020 года, стало известно, что закрытие границ в связи с пандемией китайского коронавируса приведёт к вынужденной деофшоризации.
Авто
BMW провел 23 года в пузыре. Теперь продается
Седан проехал всего 254 километра, после чего его закрыли внутри прозрачного пластикового пузыря на 23 года.
Футбол
У бывшего игрока «Ростова» обнаружен коронавирус
После возвращения в Россию у Максима был обнаружена коронавирусная инфекция.; Команда находилась на сборах в Испании, они были прерваны в связи с ситуацией.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.