Футбол
Газета.RuТедеско рассказал о молодых футболистах «Спартака»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско рассказал о перспективных игроках из структуры клуба. Об этом сообщает "Чемпионат.com".
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Тедеско: «Непросто сразу ввести 4-5 игроков в стартовый состав, но я смотрю за всеми»
Sport24.ru26 октября в 07:47
Тедеско: «Не могу привлечь 5-6 молодых футболистов для работы с основой на постоянное время»
Евро-футбол.ру26 октября в 08:16
Тренер «Спартака» Тедеско намерен активно работать с молодыми футболистами команды
ТАСС Спорт26 октября в 08:26
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Происшествия
В Хакасии мать выколола глаза младенцу после ссоры с мужем
Женщина после ссоры с мужем повредила глаза своему пятимесячному сыну.
REGNUM вчера в 22:40
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В Приамурье совершено нападение на полицейских
В Приамурье совершено нападение на полицейских.
Российская газета 01:53
Политика
Путин попросил закрыть от журналистов принесенную Эрдоганом карту
Президент России Владимир Путин во время переговоров попросил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана закрыть от журналистов карту, которую он принес с собой.
РБК вчера в 10:16
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 вчера в 05:11
Происшествия
Во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре
Во Франции в грузовике с холодильной камерой нашли восемь обмороженных мигрантов, четверо из которых — дети.
РБК вчера в 15:46
Общество
Названы регионы России с самым низким уровнем безработицы
Самый низкий уровень безработицы в России (1,3%) в июне — августе 2019 г. зафиксирован в Москве.
RT на русском вчера в 18:16
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах
Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
РБК вчера в 22:45
Армия и оружие
Комплекс «Панцирь-С» выполнил стрельбы на учениях в Сербии
ТАСС 26 октября в 10:22
Финансы
Акции российских компаний
Цена закрытия акций, входящих в базу индекса ММВБ, по итогам торгов 24.10.2019, руб. (см. таблицу).
Город N (Ростов) вчера в 18:23
Политика
Посол РФ объяснил жесткие меры США против Бутиной
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если бы осужденная в Соединенных Штатах Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры.
Известия вчера в 23:48
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС вчера в 17:02
Культура
«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран
Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культуромания 25 октября в 14:08
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
РБК вчера в 17:18
Транспорт
Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург
Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
REGNUM 01:20
Культура
Дэвид Линч получил «Оскар» за вклад в кинематограф
Режиссер Дэвид Линч получил почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 23:41
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Ведомости вчера в 20:01
Общество
В Гидрометцентре посоветовали срочно менять резину
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, температура понизится сразу на 8 и более градусов.
Российская газета вчера в 22:23
Армия и оружие
На аль-Багдади вывел его помощник
Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Вести.Ru 01:45
Происшествия
Пропавший в Бердске школьник найден мертвым
Школьник, который ушел в школу в Бердске Новосибирской области и пропал, найден мертвым.
Газета.Ru 01:13
Здоровье
Москвичи смогут бесплатно проверить сердце и сосуды
Жители Москвы смогут бесплатно проверить сердце и сосуды в 59 городских больницах и поликлиниках 29 и 31 октября, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения города.
Вечерняя Москва 01:11
Политика
Зеленский назвал «эмоциональной» беседу с националистами в Донбассе
Политическая Экспертиза вчера в 00:31
Шоу-бизнес
«Валите домой!»: Розу Сябитову выставили из студии
Рамблер вчера в 03:05
Общество
Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
Ведомости вчера в 16:27
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
RT на русском 02:02
Гаджеты
Xiaomi начала продавать Xiaomi Mi CC9 Pro с камерой на 108 Мп
Благодаря популярному инсайдеру, известному под под ником Мукул Шарма выяснилось, что смартфон Xiaomi Mi CC9 уже доступен для заказа.
Ferra 26 октября в 03:23
Общество
Умер советский диссидент и писатель Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер после продолжительной болезни в больнице в Кембридже, сообщается на сайте писателя.
Ведомости вчера в 20:15
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 17:01
Экономика
Пенсионные льготы обойдутся российскому бюджету в 10 млрд рублей
По данным «Известий», в ведомстве полагают, что предоставление участникам новой системы налоговых льгот может обойтись федеральному бюджету примерно в 10 миллиардов рублей.
Дни24 01:28
Общество
Сбербанк запустил приложение для похода в ресторан
Компания FoodPlex, среди владельцев которой Сбербанк и интернет-холдинг Rambler Group, запустила приложение SberFood.
Ведомости 00:33
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15