Футбол

RT на русскомRT на русскомТедеско рассказал о своём тренерском штабе в «Спартаке»

Новый главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, кто ему будет помогать руководить командой.
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