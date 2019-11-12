Футбол

RT на русскомRT на русскомТедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.
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Доменико Тедеско: «Оборонительный футбол? Это не мой подход!»

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