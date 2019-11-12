Футбол

РИА НовостиРИА НовостиТедеско рассказал, почему выбрал «Спартак»

Главный тренер футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско рассказал о том, как решился возглавить столичную команду. Немецкий специалист был назначен главным тренером "Спартака" 14 октября.
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