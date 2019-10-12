Голкипер хозяев Арби Межиев промахнулся по мячу, нападающий Роман Изотов бежал на пустые ворота, но промахнулся из убойной позиции. У "Сатурна" дубль оформил экс-арсеналец Валерий Альшанский (5, 57), у красно-чёрных отличились Роман Изотов (32) и Ярослав Ивакин (90+1).

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