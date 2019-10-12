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ЧемпионатТедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и летит в Москву
Голкипер хозяев Арби Межиев промахнулся по мячу, нападающий Роман Изотов бежал на пустые ворота, но промахнулся из убойной позиции. У "Сатурна" дубль оформил экс-арсеналец Валерий Альшанский (5, 57), у красно-чёрных отличились Роман Изотов (32) и Ярослав Ивакин (90+1).
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Чудеса ПФЛ: «Сатурн» и «Химик» сотворили самые адские пять секунд в футболе
РИА Новости12 октября в 14:13
Нападающий с 5 метров не попал в пустые ворота после смешного промаха вратаря: курьез дня из ПФЛ
Sport24.ru12 октября в 13:33
Ляп года от вратаря «Сатурна» и промах года от форварда «Химика» в одной атаке. ВИДЕО
Sport.ru12 октября в 15:29
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