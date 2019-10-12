Футбол

ЧемпионатЧемпионатТедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и летит в Москву

Голкипер хозяев Арби Межиев промахнулся по мячу, нападающий Роман Изотов бежал на пустые ворота, но промахнулся из убойной позиции. У "Сатурна" дубль оформил экс-арсеналец Валерий Альшанский (5, 57), у красно-чёрных отличились Роман Изотов (32) и Ярослав Ивакин (90+1).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Появилось видео невероятного промаха в матче ПФЛ

Sportbox.RUвчера в 15:35

Ляп года от вратаря «Сатурна» и промах года от форварда «Химика» в одной атаке. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 15:29

«Сатурн» — «Химик Новомосковск»: ставка на мир

Все про Спорт ру11 октября в 19:38

Тедеско решил контрактные проблемы с «Шальке» и летит в Москву

Чемпионатвчера в 17:00

Чудеса ПФЛ: «Сатурн» и «Химик» сотворили самые адские пять секунд в футболе

РИА Новостивчера в 14:13

Нападающий с 5 метров не попал в пустые ворота после смешного промаха вратаря: курьез дня из ПФЛ

Sport24.ruвчера в 13:33

Невероятный промах игрока «Химика» в матче ПФЛ

Metaratingsвчера в 15:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 05:35, Ашберн
Гаджеты

Huawei 17 октября во Франции представит новый тип смартфона

Astera вчера в 17:50
Происшествия

Отдыхавший в «Артеке» школьник скончался в крымской больнице

В Ялтинской больнице скончался 12-летний петербургский школьник, находившийся в Крыму в международном детском центре "Артек".
Российская газета вчера в 07:54
Экономика

Telegram может отложить запуск криптовалюты Gram

Команда мессенджера Telegram Павла Дурова изучает вопрос о том, что делать после решения властей США временно заблокировать выпуск криптовалюты Gram, сообщил The Bell со ссылкой на письмо команды инвесторам.
Коммерсантъ 01:59
Гаджеты

Intel перестанет выпускать процессоры Intel Core i7

Компания Intel заявила о том, что в 2020 году она перестанет выпускать процессоры Intel Core i7.
Дни24 вчера в 18:02
Кино

Disney показал трейлер фильма «Круиз по джунглям»

iReactor 03:39
Футбол

Арустамян сообщил, что тренер Тедеско подписал контракт со «Спартаком»

Комментатор и журналист Нобель Арустамян сообщил, что бывший главный тренер немецкого «Шальке» Доменико Тедеско подписал контракт с московским футбольным клубом «Спартак».
RT на русском 04:05
Политика

Песков ответил на вопрос о возвращении в России смертной казни

Возможность возвращения в Россию смертной казни в Кремле не обсуждают.
FreeNews-Volga вчера в 10:02
Хоккей

Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота

Шайба в пустые ворота "Далласа" стала для Овечкина 34 голом в пустые ворота за всю карьеру.
Pravda.Ru 04:25
Происшествия

Забетонированное в полу тело мужчины нашли в Брянске

Известия 00:24
Авто

Эксперты определили действительный срок службы зимней резины

Как правильно определить износ зимних шин, рассказали эксперты «Российской газеты».
Автоновости дня вчера в 04:23
Происшествия

Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой

Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:35
Происшествия

Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии

Гражданка Израиля 25-летняя Наама Иссахар приговорена Химкинским городским судом к 7,5 года колонии общего режима.
Российская газета 11 октября в 16:32
Происшествия

В Екатеринбурге молодая мать пропала после продажи машины

В Екатеринбурге без вести пропала 27-летняя Ксения К. — мать девятилетней девочки и уроженка Каменска-Уральского.
REGNUM вчера в 14:02
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк опубликовано новое фото

В официальном аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк в сервисе Instagram появилась новая фотография — в честь 11-й годовщины венчания с ее супругом Петром Чернышевым.
РИА Новости вчера в 08:06
Происшествия

В Подмосковье возбуждено дело по факту ДТП с пятью погибшими

SMINEWS в Подольске 05:00
Единоборства

Зеленский поздравил Усика с победным дебютом

Президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил боксера Александра Усика с победой в дебютном поединке в супертяжелом весе, передает издание Facty.
Газета.Ru 03:14
Политика

МИД обвинил США в попытках подорвать работу ООН

Задолженность США перед бюджетом ООН свидетельствует о попытках подорвать работу организации, считают в МИД РФ.
РИА Новости 03:47
Происшествия

Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления

RuNews24.ru 11 октября в 05:12
Происшествия

В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате

В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 08:13
Армия и оружие

Минобороны Турции сообщило о потерях курдских боевиков в Сирии

Почти полтысячи членов Рабочей партии Курдистана были нейтрализованы в ходе операции «Источник мира», которая проходит в восточной части Сирии, сообщили в турецком министерстве обороны 13 октября.
Политика Сегодня 04:44
Происшествия

Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми

Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Известия вчера в 20:57
Музыка

Шнуров рассказал о планах после прощальных гастролей «Ленинграда»

В субботу, 12 октября, группа "Ленинград" дала последний концерт прощального тура в Санкт Петербурге, после которого лидер коллектива Сергей Шнуров "вздохнул спокойно" и рассказал, чем займется после окончания гастрольной деятельности.
Газета.Ru 04:59
Автоспорт

Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном

F1news.ru 03:19
Авто

Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии

Эксперты портала NJCAR.RU провели исследование, в ходе которого был составлен ТОП-7 самых безотказных паркетников японского производства с пробегом.
Новые автомобили 11 октября в 22:34
Здоровье

Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей

Для решения проблемы нехватки врачей в России могут привлечь зарубежных специалистов.
РБК 10 октября в 01:21
Общество

В Екатеринбурге проходит опрос о месте для храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге начался опрос о месте строительства храма Святой Екатерины, который в мае вызвал волну протеста в городе.
Коммерсантъ 03:56
Наука

Карту загробного мира нашли в египетском саркофаге

Надписи в саркофаге, найденном в некрополе Верхнего Египта, оказались древнейшей известной копией «Книги двух путей».
Известия 11 октября в 21:40
Политика

В Крым приедут представители украинской диаспоры из восьми стран

РБК 03:19
Политика

Путин заявил, что Россия не дружит «против кого-то»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не дружит "против кого-то".
Народные новости 05:25
Происшествия

В российских регионах сократят сотрудников ГИБДД

Штат сотрудников Госавтоинспекции сократят в некоторых российских регионах.
Lenta.ru вчера в 20:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное