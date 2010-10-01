34-летний немецкий специалист, пришедший в эфир программы "8-16" на телеканале "Матч Премьер", отреагировал на результаты опроса телезрителей, посчитавших, что в ближайшее время спартаковцы останутся в середине таблицы.

Тедеско считает, что «Спартак» останется в середине таблицы

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