РПЛ
ProstoProSportТедеско считает, что «Спартак» останется в середине таблицы
34-летний немецкий специалист, пришедший в эфир программы "8-16" на телеканале "Матч Премьер", отреагировал на результаты опроса телезрителей, посчитавших, что в ближайшее время спартаковцы останутся в середине таблицы.
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 11:53, Вашингтон
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Политика
В ДНР украинского журналиста приговорили к 15 годам тюрьмы за шпионаж
В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) украинского журналиста Станислава Асеева приговорили к 15 годам лишения свободы.
Армия и оружие
Эрдоган заявил о готовности возобновить операцию в Сирии
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган намерен возобновить военную операцию «Источник мира» в Сирии, если США не выполнят обещания по отводу курдских войск.
Происшествия
В Волгограде задержали бросавших шелуху от семечек в Вечный огонь
Полиция Волгограда задержала двух военных-контрактников у Вечного огня на Аллее Героев за то, что они бросали в огонь шелуху от семечек, сообщает во вторник, 22 октября, портал V1.RU.
Общество
Издатель Forbes в России подал в суд на «Сафмар»
В иске Forbes требует «признать не соответствующими действительности и порочащими репутацию Forbes Россия» распространенное заявление «Сафмар» о якобы коррумпированности журналистов издания.
Армия и оружие
Пентагон готовит план полного вывода войск США из Афганистана — NBC
Источники в Пентагоне сообщили, что Министерство обороны США в последнее время разрабатывает план полного вывода войск из Афганистана, передает NBC.
Армия и оружие
Минобороны отправит два бомбардировщика Ту-160 в ЮАР
Политика
Песков рассказал о сложностях организации нормандского саммита
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время подготовка к саммиту в нормандском формате «вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон».
Происшествия
Цыгане всем табором пригрозили искалеченной в ДТП россиянке связями
В Екатеринбурге 17-летний подросток из местной цыганской диаспоры сбил на машине россиянку, после чего ей стали угрожать всем табором.
Авто
В РФ скоро начнут поставлять авто из Азербайджана
Как рассказал Буньяд Гусейнов, посол Азербайджана в Иране, в рамках встречи с членами Торговой палаты Тебриза было решено, что первая партия автомобилей Khazar в размере 10 экземпляров будет импортиована в Россию в ближайшее время.
Транспорт
В Москве полностью закроют Каховскую линию метро с 26 октября
Каховская линия московского метрополитена будет полностью закрыта с 26 октября для интеграции с Большой кольцевой линией, сообщила во вторник пресс-служба столичной подземки.
Авто
Hyundai презентовала новый Hyundai Creta
Корейский автопроизводитель официально опубликовал информацию о второй генерации кроссовера Hyundai ix25, который в России известен под именем Creta.
Экономика
«Денег не дадим»: Россия может отказать Белоруссии в кредите
Минск рассчитывает занять у Москвы 600 миллионов долларов. Эти деньги нужны для погашения уже имеющихся долгов.
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Технологии
Биткойн-воры тайком грабили русских пользователей даркнета
Мошенники использовали заражённый браузер Tor для кражи биткойнов с чужих кошельков.
Общество
Задержанный в Польше экс-глава НПО «Космос» попросил выдать себя РФ
В Варшаве суд рассматривает дело о выдаче России бывшего президента НПО "Космос" Андрея Чернякова.
Здоровье
Зарплаты медиков Приангарья так и остались «ниже плинтуса»
В прошлом году областной минздрав сообщил, что всё выполнено как надо: средняя зарплата врачей – 73,2 тысячи рублей, фельдшеров и медсёстёр – 36,9 тысячи рублей в месяц.
Культура
На экраны выходит сериал о новых приключениях майора Черкасова
Первый канал начинает показ сериала «Формула мести» — шестого по счёту проекта о приключениях майора Ивана Черкасова.
Политика
Форум в Мариуполе покажет уровень министра экономики Украины — эксперт
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что итоги инвестиционного форума в Мариуполе покажут уровень профессионализма и эффективности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофея Милованова.
Общество
Дело Серебренникова вернули в суд для повторного рассмотрения
Уголовное дело режиссера Кирилла Серебренникова поступило в Мещанский районный суд Москвы для повторного рассмотрения.
Экономика
Россиянам сообщили о росте цен на гречку
Армия и оружие
Асад объяснил решение о сотрудничестве с курдами
Президент Сирии Башар Асад в Идлибе встретился с военнослужащими и впервые прокомментировал размещение войск на границе с Турцией в рамках договоренностей с курдами.
Политика
Германия отказалась признать голодомор геноцидом украинцев
Правительство Германии не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Общество
Медведев не исключил возможности поступления в вузы через интернет
В России идёт работа над возможностью поступления в вузы через интернет, заявил в ходе форума «Открытые инновации — 2019» российский премьер Дмитрий Медведев.