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ProstoProSportProstoProSportТедеско считает, что «Спартак» останется в середине таблицы

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34-летний немецкий специалист, пришедший в эфир программы "8-16" на телеканале "Матч Премьер", отреагировал на результаты опроса телезрителей, посчитавших, что в ближайшее время спартаковцы останутся в середине таблицы.
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Тедеско считает, что «Спартак» останется в середине таблицы

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