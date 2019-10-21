Футбол
ProstoProSportТедеско считает, что «Спартак» останется в середине таблицы
34-летний немецкий специалист, пришедший в эфир программы "8-16" на телеканале "Матч Премьер", отреагировал на результаты опроса телезрителей, посчитавших, что в ближайшее время спартаковцы останутся в середине таблицы.
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Общество
Мурманский лидер единороссов извинилась за фото с красной икрой
Политика
Матвиенко проведет переговоры с главой парламентской делегации КНДР
Парламентская делегация КНДР 21 октября посетит Совет Федерации, в рамках визита запланированы переговоры спикера СФ Валентины Матвиенко и главы Верховного народного собрания республики Пак Тхэ Сона, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.
Происшествия
Российский ледокол у берегов Норвегии подал сигнал SOS
Российское судно в районе западного побережья Норвегии подало сигнал SOS.
Происшествия
В Челябинске несколько домов остались без отопления
В Ленинском районе Челябинска несколько жилых домов лишились отопления. Под отключение попали и школы, пишут местные СМИ.
Происшествия
Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение
Происшествия
В Новой Москве мужчина убил двоих и ранил еще четверых
В Новой Москве полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве двоих человек.
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Общество
Россияне назвали самую бесполезную бытовую технику
Порядка 18% опрошенных порталом Hi-Tech Mail.ru россиян назвали мультиварку самой бесполезной покупкой из бытовой техники.
Экономика
В России рекордно обрушился спрос на бензин
В России произошло рекордное падение спроса на бензин по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, Об этом пишут "Известия" со ссылкой на исследование.
Армия и оружие
Российские вертолеты сели на бывшей базе США в Сирии
Вертолеты Воздушно-космических сил России приземлились на аэродроме Табка, где ранее находилась американская военная база.
Футбол
Россиянка Карпова забила пяткой за «Севилью» и сорвала овации стадиона
Российская нападающая «Севильи» Надежда Карпова оформила дубль в матче 6-го тура женского чемпионата Испании против «Эспаньола» (4:0). Карпова забила свои голы на 76-й и 83-й минутах.
Экономика
Forbes сообщил о росте состояния миллиардера Богуславского на $600 млн
Миллиардер Леонид Богуславский разбогател на $600 млн после сентябрьского IPO американской ИТ-компании Datadog, следует из подсчетов журнала Forbes.
Политика
Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу
Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины.
Происшествия
МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода
Машина обслуживает сотрудников протокола главы правительства Дмитрия Медведева, на момент ДТП пассажиров в ней не было, добавил источник в полиции.
Происшествия
На месте прорыва дамб в Красноярском крае обнаружили сейф
Сотрудники полиции обнаружили сейф на месте прорыва дамб технологического водоёма золотодобывающей артели в Красноярском крае.
Политика
Комитет Госдумы поддержал идею восстановить систему вытрезвителей
Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей.
Происшествия
Шестимесячную девочку обнаружили в центре Москвы
РИАМО – 22 окт. В центре Москвы обнаружили шестимесячного ребенка, по факту происшествия проводится проверка, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по столице.
Шоу-бизнес
40-летняя Хоркина стала мамой во второй раз
Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях Светлана Хоркина родила долгожданного ребенка.
Общество
Названы отрасли с наибольшими темпами роста зарплат
Сферы культуры, спорта и организации досуга и развлечений показали наибольший рост зарплат за последние пять лет, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Общество
Аналитики оценили доступность газа для населения в Томской области
Томская область заняла 12 место из 73-х в рейтинге регионов страны с самым доступным газом для населения.
Армия и оружие
Косачев усомнился, что США применят силу против Турции из-за курдов-террористов в Сирии
Заявление государственного секретаря США Майка Помпео о готовности применения военной силы против Анкары в случае необходимости является не уведомлением о намерениях, а продолжением полемики с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и до применения военной силы вряд ли дойдет.
Технологии
В Роскачестве объяснили, что делать, если украли смартфон
Если украли смартфон, то стоит предпринять ряд последовательных шагов, заявили в Роскачестве.
Политика
Мать осужденной в России израильтянки выпустила видеообращение
Мать израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 года тюрьмы за контрабанду наркотиков, записала видеообращение с просьбой вернуть свою дочь на родину, сообщает РБК со ссылкой на запись.
Авто
Volkswagen «сошлёт» Skoda в бюджетный сегмент
Напомним, что недавно представитель концерна VW сделал заяление о том, что компания намерена сделать бренд Skoda конкурентом таким бюджетным маркам как Dacia, Hyundai и Kia.
Экономика
В России могут начать страховать добровольные пенсионные накопления
В России предложено страховать добровольные пенсионные накопления в размере до 1,4 млн рублей, как и вклады в банках.
Шоу-бизнес
Показавшая «беременный» живот Нинидзе принимает поздравления
Актриса Нино Нинидзе, которая на протяжении последних нескольких месяцев встречается с актером Максимом Виторганом, опубликовала в Instagram снимок с большим животом.
Кино
Опубликован трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход»
В последней части саги зрители увидят противостояния ситхов и джедаев, а также финал истории Скайуокеров.
Происшествия
Пассажиры сняли огромные очереди на входе во Внуково
Большие очереди образовалась перед рамками металлоискателей на входе в аэропорт Внуково.
Хоккей
КХЛ оштрафовала «Амур» на 300 тысяч рублей
На основании имеющихся материалов принято решение наложить на ХК «Амур» штраф в размере 300 тыс. рублей согласно п.29 ст.29 дисциплинарного регламента КХЛ.