РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТедеско считает, что «Спартак» заслужил победу над «Крыльями Советов»

Спартак — Крылья Советов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
Эсекиэль Понсе
3′
46′
Дмитрий Кабутов
Антон Терехов
63′
Виталий Лысцов
Деян Радоньич
71′
Срджан Мияйлович
74′
Александр Соболев
Раду Гынсарь
Зелимхан Бакаев
76′
Джордан Ларссон
Андре Шюррле
77′
Алекс Крал
80′
82′
Максим Карпов
Зелимхан Бакаев
83′
Зелимхан Бакаев
Резиуан Мирзов
84′
Наиль Умяров
Гус Тил
90′
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России подвел итоги встречи. Игра прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».
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